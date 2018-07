Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz modernisiert die Kollekte: In den digitalen Klingelbeutel kann man nun auch per Karte einzahlen. Die Spendenquittung gibt es gleich dazu. Von Marie Wildermann

Attraktiv soll das Spenden ja schließlich sein - schrieb doch schon der Apostel Paulus im ersten Brief an Timotheus über die Gemeinden: "Sie sollen Gutes tun und freigiebig sein und gerne mit anderen teilen“.

Das Ganze sieht ein bisschen aus wie die Begegnung von Mittelalter und 21. Jahrhundert. Der traditionelle Kollektenbeutel mit dem handtellergroßen Ring als Öffnung und dem Griff zum Halten und Weiterreichen hat jetzt in der digitalen Variante zusätzlich ein Kartenlesegerät verpasst bekommen. Das ist im Griff integriert. Am Ende des Griffs befindet sich ein kleines Rädchen, mit dem man eine Zahl einstellen kann - die Summe die man spenden möchte. Die wird mit einem Knopfdruck bestätigt, der Kirchgänger legt seine Bankkarte aufs Display, fertig. Die persönliche PIN-Nummer ist nicht nötig.

Bischof Markus Dröge zeigt sich stolz. "Uns war wichtig, dass wir so traditionell wie möglich bleiben. Es soll weiter der Klingelbeutel durch die Reihen gehen, nur ist jetzt in dem Griff eben auch die Technik integriert", sagt er. "Aber man spaltet nicht die Gemeinde auf in die, die modern sind, und die, die traditionell sind, sondern man hat beides in einem Klingelbeutel vereint."

Der digitale Klingelbeutel ist eine Idee des Leiters der IT-Abteilung bei der Evangelischen Kirche in Berlin, Fabian Kraetschmer. "Hybridmodell bedeutet - und das ist der große Unterschied zu anderen Dingen, die jetzt schon probiert werden - dass Sie an einer Lösung, an einem Klingelbeutel sowohl Geld einwerfen als auch drahtlos mit der Karte bezahlen können."

Die einzelne digitale Transaktion soll die Spender keine Gebühr kosten. Im Gegenteil: Sie bekommen sogar etwas, nämlich eine Quittung. Die kann man dann bei der Steuererklärung geltend machen. Auch die Kirchengemeinden sparen: die Gebühren für Bareinzahlungen der analogen Kollekte.