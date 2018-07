rbb/Dominik Lenz Audio: Inforadio | 23.07.2018 | Domink Lenz | Bild: rbb/Dominik Lenz

Digitalisierung bei der Feuerwehr Eisenhüttenstadt - Wenn Darth Vader das Feuer löscht

24.07.18 | 14:16 Uhr

Digital gesteuerte Atemschutzmasken und per Tablet zum Einsatzort: Die Feuerwehr in Eisenhüttenstadt setzt erfolgreich auf moderne Technologie. Aber es gibt noch zu viele weiße Funk-Flecken in Brandenburg. Das kann lebensgefährlich sein. Von Dominik Lenz

Wenn Oberbrandmeister Gerd Rademacher eine der neuen Atemschutzmasken überzieht, hat er etwas von Darth Vader aus "Star Wars". Die schwarze Maske überwacht seine Atmung, funkt den Druck an die Einsatzleitung, dazu ist Rademacher per Funk direkt mit seinen Kollegen verbunden. Das Einsatzfahrzeug ist voll von solch digitaler Technik - etwa Tablets.

Oberbrandmeister Gerd Rademacher | Bild: rbb/Dominik Lenz

Neue Technik unterstützt bei der Arbeit

Das Tablet übernimmt die Navigation zum Ziel, hat alle Infos zum Einsatz und weist auf Gegebenheiten vor Ort hin wie Kabel oder Abwasserleitungen: "Ich kann dann übernehmen und kriege sofort die wichtigsten Daten", sagt Rademacher.

Neu sind auch die Alarmmonitore, die in der ganzen Wache verteilt sind. Sie zeigen an, wer, wo und warum unterwegs ist. "Ich bin mit dem was wir hier haben, ganz zufrieden. Der Chef geht den richtigen Weg. Es wird auch Zeit, dass wir es machen."

Die neuen Monitore | Bild: rbb/Dominik Lenz

Der Chef Norbert Manteuffel, Stadtbrandmeister in Eisenhüttenstadt, sitzt nebenan in einem provisorischen Container, der wenig von digitalem Zeitalter hat. Seit Jahren wartet die Feuerwehr Eisenhüttenstadt auf die Errichtung ihrer neuen Wache. Bei der Technik will Manteuffel aber vorn dabei sein – für die Kollegen: "Wir werden immer weniger und müssen aber immer mehr Aufgaben wahrnehmen. Da sollte man schon zu solchen Mitteln greifen, die wirklich entlasten."

Warten auf die neue Wache: der provisorische Container | Bild: rbb/Dominik Lenz

Die weißen Flecken gibt es überall

Manteuffel ist zuständig für Eisenhüttenstadt und einen Radius von ungefähr 20 Kilometern ins Umland. Die Kommunikation läuft über Digitalfunk. In der Stadt klappt das gut, auf dem Land aber gibt’s Probleme. Bei einem Verkehrsunfall letztens habe man "Null Funkverbindung" gehabt, erzählt Manteuffel. Man wusste sich zu helfen: Ein Fahrzeug blieb im Funkloch, eines wurde quasi als mobile Funkzentrale abgestellt. "400 Meter weiter haben wir noch ein Auto stationiert, das dann mit der Leistelle Verbindung aufgenommen hat. Aber diese sogenannten weißen Flecken gibt es hier auch."

Norbert Manteuffel setzt auf die neue Technologie | Bild: rbb/Dominik Lenz

Weiße Funk-Flecken sind nicht selten in Brandenburg, doch sie können lebensgefährlich sein, wenn kein Notruf möglich ist. Die örtliche Feuerwehr stellt sich flexibel darauf ein – im Zweifel mit dem eigenen Handy. "Umliegende Amtsgemeinden an der Oder haben auch schon Handys mit Doppel-SIM-Karten, um abzusichern, dass man je nach Netzabdeckung auch den richtigen trifft." Zu nah an der Oder ginge mitunder gar nichts mehr: "Dann reißen die Gespräche ab, dann ist 30 Sekunden Ruhe, dann loggt man sich in Polen ein, dann wieder ins deutsche Netz ein, dann in Polen ein".



Digital gut aufgestellt, aber es fehlt an Infrastruktur

Das könne nicht sein, in einem vereinten Europa, das digital dann doch wieder an der Grenze aufhört. So ist die Feuerwehr Eisenhüttenstadt digital zwar gut aufgestellt, in der Praxis kämpft man dann aber gegen die fehlende Infrastruktur im Land und im Zweifel muss man Fantasie zeigen – oder schwarzen Humor. "Die Polizei sagt "nicht schießen!", aber es kommt dann nur "schießen!" an, denn das "nicht" wurde verschluckt. Den Witz machen wir immer", kommentiert Oberbrandmeister Gerd Rademacher die Tücken der Brandenburger Funklöcher

Sendung: Inforadio, 23.07.2018, 6 Uhr