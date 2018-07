19 Menschen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres in Brandenburg beim Baden ums Leben gekommen. Das geht aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) vom Freitag hervor. In Berlin waren es sieben.



Der frühe Sommer hat demnach in Deutschland zu einem Anstieg der tödlichen Badeunfälle geführt. Bis 20. Juli sind bundesweit 279 Menschen ertrunken, 37 mehr als im Vorjahreszeitraum. In Brandenburg zählten die Rettungsschwimmer sieben Badetote mehr, in Berlin waren es vier mehr als 2017.