Eigentlich wollten die Berliner Polizisten nur einen Führerschein einziehen - doch dann angelten sie einen dickeren Fisch: Als die Beamten bei einem 26-Jährigen in Neukölln klingelten, um auf Beschluss des Amtsgerichts Tiergarten die Fahrerlaubnis einzukassieren, flog am Freitagmorgen plötzlich ein Päckchen aus dem Fenster der Dachgeschosswohnung.

Das landete jedoch in der Dachrinne des Hauses in der Hermannstraße. Praktischerweise stand in der Wohnung des Mannes eine Angel, die die Polizisten nutzten, um an das Päckchen zu gelangen. Den kuriosen Einsatz zeigt die Berliner Polizei in einem Video, das sie am Montag bei Instagram veröffentlichte: