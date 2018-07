Bild: imago/Olaf Wagner

Spektakuläre Geheimdienst-Aktion in Berlin - Vier Jahre Haft für Entführung von Vietnamesen gefordert

24.07.18 | 17:37 Uhr

2017 wurde ein vietnamesischer Geschäftsmann in Berlin entführt - auf offener Straße. Ermittler vermuten den Geheimdienst hinter der Aktion. Ein Helfer steht in Berlin vor Gericht, die Bundesanwaltschaft fordert vier Jahre Haft. Dem Opfer erging es da schlimmer.



Ein Jahr nach der Entführung eines vietnamesischen Geschäftsmannes in Berlin hat die Bundesanwaltschaft vier Jahre Haft für einen mutmaßlichen Gehilfen gefordert. Im Prozess gegen den Vietnamesen plädierte Bundesanwalt Bernd Steudl am Dienstag vor dem Kammergericht in der Bundeshauptstadt dafür, den 47-Jährigen der geheimdienstlichen Agententätigkeit sowie der Beihilfe zur Freiheitsberaubung schuldig zu sprechen. Das Gericht will am Mittwoch ein Urteil verkünden.



Laut Plädoyer der Bundesanwaltschaft hat der zuletzt in Prag lebende Inhaber einer Geldwechsel-Stube an einem "staatlich organisierten Kidnapping", einer Operation des vietnamesischen Geheimdienstes mitgewirkt. Er sei aber keiner der Organisatoren gewesen und habe als Befehlsempfänger in der Hierarchie eher unten gestanden. Der Pflichtverteidiger des Angeklagten hat derweil beantragt, sein Mandat niederzulegen. Er habe den Eindruck, dass sich der 47-Jährige über sein Geständnis nicht im Klaren sei, sagte Stepahn Bonell am Dienstag vor dem Kammergericht. "Ich fühle mich unwohl." Zu hören war, dass der Anwalt für einen Widerruf des Geständnisses sei.

Auto für Aktion in Prag gemietet

Der Angeklagte hatte zugegeben, in Prag das Entführungs-Auto gemietet und es dann nach Berlin sowie später wieder zurückgefahren zu haben. Er habe von den Entführungsplänen gewusst. Das Gericht hatte bei einem Geständnis des Angeklagten eine mildere Strafe zwischen dreieinhalb und fünf Jahren in Aussicht gestellt. Die Verschleppung des Geschäftsmannes Trinh Xuan Thanh nach Vietnam, der 2016 nach Deutschland gekommen war und politisches Asyl beantragt hatte, belastet die Beziehungen zwischen beiden Ländern.



Die Bundesanwaltschaft sprach erneut von einer geheimdienstlichen Operation des vietnamesischen Geheimdienstes, einem "Menschenraub auf offener Straße". Das habe sich gegen die Bundesrepublik, gegen einen im Inland lebenden Ausländer gerichtet. Völkerrechtliche Grundsätze seien massiv verletzt worden. Zu der Aktion laufen demnach weitere Ermittlungsverfahren.



Der frühere Vorstandschef eines staatlichen Baukonzerns sowie seine Freundin seien in Berlin zunächst ausgespäht und dann am 23. Juli 2017 im Tiergarten am hellichten Tag in einen Transporter gezerrt, in die vietnamesische Botschaft und gegen ihren Willen nach Vietnam gebracht worden. Dort wurde Trinh Xuan Thanh wegen Korruption und Misswirtschaft in zwei Verfahren jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt.



Wird das Opfer nach Deutschland überstellt?

Seine Anwältin Petra Schlagenhauf, die in dem Berliner Prozess als Nebenklägerin auftritt, sagte am Rande, "die rechtswidrige Freiheitsentziehung meines Mandanten dauert an". Es habe keine Chance auf ein rechtsstaatliches Verfahren bestanden. Es gebe aber Hinweise, dass sich die vietnamesische Seite mit dem Gedanken trage, Trinh Xuan Thanh nach Deutschland zu entlassen.



Die Anwältin war zu den Prozessen in Vietnam nicht zugelassen und hat nach eigener Aussage eine Generalvollmacht von Trinh Xuan Thanh. Vietnam strebe ein Freihandelsabkommen mit der EU an. In Deutschland wäre Trinh Xuan Thanh ein freier Mann mit politischem Asyl. Schlagenhauf schloss sich der Forderung der Bundesanwaltschaft an. Wäre ihr Mandat hier, würde er den deutschen Ermittlern Respekt zollen. Die Botschaft sei, dass geheimdienstliche Kommandoaktionen nicht straflos ausgingen.



Die Verteidigung plädierte auf dreieinhalb Jahre Haft. An dem 47-Jährigen solle ein Exempel statuiert werden, während die Hauptakteure nicht zur Verantwortung gezogen würden. Nach seinem Geständnis müsse der Vietnamese Druck auf seine Familie befürchten, sagte Anwalt Alexander Sätteler.

