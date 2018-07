Bild: dpa/Julian Stähle

50 Hektar betroffen - Es brennt erneut in der Lieberoser Heide

08.07.18 | 21:58 Uhr

Kaum ist ein Großbrand gelöscht, ist in der Lieberoser Heide in Südbrandenburg erneut ein Feuer ausgebrochen. Rund 50 Hektar stehen am Sonntag in Flammen, gut 180 Feuerwehrleute und auch zwei Löschhubschrauber sind im Einsatz.

In der Lieberoser Heide in Südbrandenburg brennt es erneut. Wie die Regionalleitstelle Lausitz der Feuerwehr rbb|24 sagte, stehen seit dem Mittag rund 50 Hektar in Flammen. Die Feuerwehr sei am Abend noch mit 182 Kräften und knapp 50 Wagen im Einsatz, hieß es weiter. Auch zwei Löschhubschrauber - von Bundeswehr und Bundespolizei - kamen zum Einsatz, weil die Brandbekämpfung auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wegen des munitionsbelasteten Bodens für die Feuerwehrleute schwierig ist. Wie die Löscharbeiten in der Nacht fortgesetzt werden, ist der Leitstelle zufolge bislang noch nicht klar.

Erst am Donnerstag war in der Lieberoser Heide ein Großbrand ausgebrochen. Rund 400 Hektar Heide und Wald standen dabei in Flammen. Bis zum Freitagabend waren die Feuerwehrkräfte im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Bis Montag sollen Brandwachen das Gebiet kontrollieren. Der Brand vom Sonntag liegt der Regionalleitstelle zufolge in einem ähnlichen, aber nicht in demselben Gebiet.

Brände auch bei Jüterbog und Petersdorf

Am Sonntagabend brannte es laut Engel auch auf einen ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming). Das Feuer habe dort auf einen Wald übergegriffen. Zudem brannte ein Feld in Petersdorf (Oder-Spree), fünf Hektar wurden ein Opfer der Flammen. Ausgelöst wurde der Brand durch einen Mähdrescher, der beim Abernten heißgelaufen war. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber nach kurzer Zeit löschen.

Weiterhin hohe Waldbrandgefahr in Brandenburg

Das Heideland-Gebiet war von 1942 bis 1992 als Truppenübungsplatz genutzt worden - zunächst von der Waffen-SS, dann von der Roten Armee. Zu DDR-Zeiten war das Gelände der größte Schießplatz des Landes. Die Lieberoser Heide besteht heute aus Sandgebieten, Heideflächen und Wäldern. Weil es seit Wochen kaum geregnet hat, gilt in weiten Teilen Brandenburgs die zweithöchste Waldbrand-Warnstufe vier. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) mahnte nach den letzten Waldbränden in Brandenburg noch einmal eindringlich, "unbedachtes Verhalten kann katastrophale Folgen haben".