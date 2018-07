Ein Stromausfall am Alexanderplatz hat Touristen den Besuch des Berliner Fernsehturms vorübergehend vermiest. Wie ein Sprecher von Stromnetz Berlin am Donnerstag sagte, verursachte ein Kabelfehler gegen 15.20 Uhr eine Stunde lang Probleme in Teilen von Berlin-Mitte.



Rund 300 Haushalte, der Fernsehturm und ein benachbartes Einkaufszentrum waren demnach betroffen. "Beide haben aber einen eigenen Generator, so dass es keine Probleme gab", sagte der Sprecher.