"So wird übrigens schon sehr viel länger in Italien vorgegangen, das mit anderen europäischen Nachbarn immer wieder angemahnt hat, dass Deutschland mehr machen muss bei dem Thema", sagte der Senator. Die Ermittler hätten den geeigneten Ansatzpunkt gefunden. "Al Capone in den USA ist seinerzeit dank der Steuerfahndung zu Fall gebracht worden. Das mag lächerlich wirken angesichts der vielen Verbrechen, die auf sein Konto gingen. Aber man hat ihn drangekriegt."

Die Beschlagnahmung von Immobilien eines arabischstämmigen Clans in Berlin belegt für Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD), dass das neue Geldwäschegesetz funktioniert. "Es dreht die Beweislast um und erlaubt es den Ermittlern, bei Verdacht tätig zu werden", sagte er der "Berliner Zeitung" (Samstag). Die Umkehr der Beweislast sei entscheidend.

Eine Messerstecherei hat die Aktivitäten arabischer Clans in Berlin wieder in den Fokus gerückt: Sie verlagern ihre Aktivitäten von Neukölln in die City West. Der Experte Ralph Ghadban beschäftigt sich seit 40 Jahren mit dem Thema - er wirft dem Senat Untätigkeit vor.

Berliner Ermittler hatten in einem der größten Verfahren gegen die organisierte Kriminalität 77 Immobilien im Wert von mehr als neun Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Objekte mit Geld aus Straftaten gekauft wurden. Ermittelt wird gegen 16 Beschuldigte einer arabischstämmigen Großfamilie, die vor allem in Neukölln aktiv ist, sowie deren Umfeld. Der Vorwurf lautet Geldwäsche.

Auch Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hält den Schlag der Ermittler gegen den arabischstämmigen Clan in mehrfacher Hinsicht für ein wichtiges Signal. "Zum einen - und das finde ich besonders wichtig: Der Staat zeigt hier konsequent, dass die Gesetze, die wir hier haben, gelten und geschützt werden", sagte Hikel der Nachrichtenagentur dpa. "Darüber hinaus sehe ich es als Signalwirkung in die Gesellschaft hinein. Wer sich nicht an Recht und Gesetz hält, hat mit Konsequenzen zu rechnen."

Dies sei vor allem für die arabische Community wichtig. "Gerade sie kämpft gegen ein Bild in der Öffentlichkeit, welches durch wenige Familien, wenige Clans negativ geprägt wird", erläuterte Hikel. Zudem seien viele von ihnen "nie so richtig in unserem Kulturkreis angekommen".

"Hier deutlich zu machen, dass diese Wenigen mit Konsequenzen zu rechnen haben, halte ich für ganz wichtig, um die Akzeptanz der arabischen Community hier im Bezirk zu erhöhen und deutlich zu machen: Viele der arabischen Nachbarn möchten hier ganz normal rechtschaffend arbeiten und friedlich leben."