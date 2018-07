Entwarnung in Berlin-Buckow: Das Leck in einer Gasleitung in der Parksiedlung Spruch ist abgedichtet. Weil Gas ausgeströmt war, musste zuvor ein angrenzendes Wohnhaus evakuiert werden.



Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg habe das Leck geortet und die Havarie beseitigt, teilte Feuerwehrsprecher Rolf Erbe dem rbb mit. Bewohner könnten wieder in ihre Wohnungen, die Straßensperrungen seien aufgehoben.

Das Leck war zuvor bei Bauarbeiten in der Straße Parksiedlung Spruch entstanden. "Gas strömt aus, es herrscht Explosionsgefahr. Wir müssen ein angrenzendes Wohnhaus evakuieren", sagte ein Feuerwehrsprecher noch am Mittwochmittag.

Bereits am Montag war in Berlin-Mitte beim unterirdischen Verlegen von Leitungen ein Gasleck entstanden.