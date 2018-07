Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist nach Angaben der Feuerwehr "ein sehr großer Waldbrand" ausgebrochen. Wie die Leitstelle Brandenburg an der Havel am Donnerstagnachmittag dem rbb sagte, brennt es in der Nähe von Fichtenwalde. "Alles, was wir haben, ist dahin unterwegs", so eine Sprecherin. Nach ersten Erkenntnissen soll der Wald auf einer Fläche von etwa drei mal drei Kilometer brennen.



Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Bürger der Ortslage Fichtenwalde bereiten sich bitte auf eine Evakuierung vor" , heißt es in einer amtlichen Gefahrenmitteilung. Der Brand entwickle sich zwischen den Ortschaften Beelitz-Heilstätten und Fichtenwalde.