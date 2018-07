ZB Audio: Inforadio | 27.07.2018 | Interview mit Raimund Engel | Bild: ZB

Zwei Autobahnen weiter gesperrt - Waldbrand bei Potsdam weitgehend unter Kontrolle

27.07.18 | 08:43 Uhr

Fichtenwalde drohte am Donnerstag wegen eines großen Waldbrandes die Evakierung - doch in der Nacht gelang es einem Großaufgebot der Feuerwehr, das Feuer weitgehend unter Kontrolle zu bringen. Zwei Autobahnen bleiben aber gesperrt.



Einem Großaufgebot der Feuerwehr ist es in der Nacht zu Freitag gelungen, den großen Waldbrand im Landkreis Potsdam-Mittelmark weitgehend unter Kontrolle zu bingen. Eine Evakierung der 2.800 Bewohner des Ortes Fichtenwalde ist damit abgewendet. Die Einwohner konnten die Nacht in ihren Häusern verbringen.

Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel sagte dem rbb jedoch am Morgen einschränkend, die Feuerwehr habe zwar verhindert, dass sich der Brand weiter ausbreitet. In einer eingekreisten Fläche brenne es aber weiter. "Der Wind wird in den Morgenstunden zunehmen, und dann muss man sehen, wie man die Löschangriffe koordiniert", so Engel im Inforadio. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, Fichtenwalde nicht zu evakuieren.



Sperrkreis wegen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg

Die Munitionsbelastung der Gegend sei aber nach wie vor ein Problem. "Man kommt in die Flächen nicht rein", sagte Engel. Laut Polizei hatte es am Donnerstag kleinere Explosionen gegeben.

Das Brandenburger Innenministerium bestätigte, dass in dem Bereich Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde. Am Freitagmorgen habe deshalb ein Sperrkreis von 1.000 Metern eingerichtet werden müssen. Laut Polizei wird nun geprüft, ob eine Gefahr von den Munitionsresten ausgehen könne.

A9 und A10 bleiben weiterhin gesperrt

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern. Da die Feuerwehren auch von der Autobahn A9 aus löschen, gebe es weiterhin "erhebliche Verkehrseinschränkungen" sagte Engel. Die A9 in Richtung Leipzig bleibe voraussichtlich noch den ganzen Tag gesperrt, die Autofahrer müssen Umwege in Kauf nehmen. Von der Autobahnsperrung betroffen sind die Streckenabschnitte A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder ab Michendorf sowie Richtung Schönefelder Kreuz.

Am Freitagmorgen bildeten sich lange Staus. Schon am Freitagmorgen belief sich die Verzögerung der Fahrtzeit auf zwei Stunden und mehr, teilte ein Sprecher der

Verkehrsinformationszentrale mit.

In Richtung Berlin ist die A9 allerdings wieder freigegeben.

Großaufgebot war die ganze Nacht im Einsatz

Bis zu 200 Feuerwehrleute waren die gesamte Nacht über im Einsatz, um den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen. Er war gestern aus unbekannter Ursache in einem Waldstück an der A9 ausgebrochen und hatte sich innerhalb kurzer Zeit auf 90 Hektar ausgebreitet. Eine Fläche, so groß wie rund 130 Fußballfelder. Die Einsatzleitung forderte Wasserwerfer der Polizei und Löschpanzer an, weil das Gelände munitionsbelastet ist. Auch aus der Luft löschten Hubschrauber der Bundespolizei. Die Einsatzkräfte hätten entlang des Europa-Radweges R1 zudem einen Schaumteppich gelegt, damit das Feuer sich nicht ausbreiten könne. "Einen Brand dieser Größenordnung zu bekämpfen ist eine logistische Meisterleistung", sagte der Landrat von Potsdam-Mittelmark, Wolfgang Blasig (SPD) am Donnerstagabend in rbb aktuell. Die Einsatzkräfte hätten nicht nur Fichtenwalde, sondern auch die A9 und eine Gasleitung schützen müssen. Bis auf 800 Meter waren die Flammen an Fichtenwalde heran gekommen.



Höchste Waldbrandwarnstufe in 11 Landkreisen

Auch wenn die größte Gefahr in Potsdam-Mittelmark gebannt ist - weiterhin gilt in 11 von 14 Brandenburger Landkreisen die höchste Waldbrandwarnstufe. Abkühlung ist bis Mitte kommender Woche laut der rbb-Wettervorhersage der Meteogroup nicht in Sicht. Wetteraussichten: Weiter viel Sonne, kaum Regen



"Wir sind zwar gut aufgestellt, aber wenn wir viele Brände haben, wird es auch eng," sagte Engel im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Brandenburger Feuerwehren. Auch auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jütgerbog (Landkreis Teltow-Fläming) wütet weiterhin ein Großbrand, der am Donnerstag sogar 160 Hektar Fläche umfasste.

Brandenburg könne im Moment noch auf Hilfe aus anderen Bundesländern verzichten, sagte Engel. Wenn es kritisch werde, müsse man eventuell jedoch Kräfte aus Berlin anfordern.