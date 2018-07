Beteiligter am brutalen Mord 2002 in Potzlow

2002 folterte und tötete Marco S. mit seinem jüngeren Bruder und einem weiteren Jugendlichen Marinus S. in Potzlow. Dafür bekam er 15 Jahre Haft. Jetzt steht er wieder vor Gericht - wegen eines Hakenkreuz-Tattoos, das er am See zur Schau getragen haben soll.

Weil er beim Baden am Unteruckersee ein Hakenkreuz-Tattoo auf seiner Schulter zur Schau gestellt haben soll, muss sich am Donnerstag der verurteilte Straftäter Marco S. am Amtsgericht Prenzlau verantworten. Dem 39-Jährigen wird das verwenden verfassungsfeindlicher Symbole vorgeworfen. Andere Badegäste hatten die Polizei alarmiert.

Der Angeklagte war 2002 an der stundenlangen Folterung und Tötung eines Jugendlichen durch einen so genannten "Bordstein-Kick" in Potzlow (Uckermark) beteiligt und damals zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. 2016 wurde er vorzeitig entlassen.

Bei einer Verurteilung droht ihm erneut eine Haftstrafe und zudem die Aufhebung der Bewährungsfrist.