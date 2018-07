Streit in Schnellimbiss am Berliner Hardenbergplatz

Eine Menschengruppe hat in der Berliner City West ein junges Paar mit Stühlen und Flaschen attackiert. Dabei traf eine Flasche eine 18-jährige Frau am Hinterkopf, so dass sie bewusstlos zu Boden sank, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde die Frau in der Nacht zu Sonntag zunächst in einem Schnellrestaurant am Hardenbergplatz aus der Gruppe heraus beleidigt. Als sie sich die Beschimpfungen verbat, entstand ein Streitgespräch, das zu eskalieren drohte. Das Paar flüchtete darum in Richtung Wittenbergplatz.