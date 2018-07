dpa/Wüstenhagen Audio: Antenne Brandenburg | 09.07.2018 | O-Ton Ellen Schütze, Landestierschutzbund | Bild: dpa/Wüstenhagen

Haustiere in den Ferien - Warum Bello gern in Urlaub fährt und Minka lieber zuhause bleibt

09.07.18

Ob Auto, Bahn oder Flugzeug: Hunde kommen mit einer Urlaubsreise ganz gut klar. Nur den Frachtraum des Fliegers sollte man ihnen ersparen. Katzen und andere Kleintiere hingegen bleiben lieber da, wo sie sind. Woran das liegt, verrät eine Tierschützerin.

Endlich sind Ferien in Berlin und Brandenburg. Für viele Familien steht jetzt der Sommerurlaub an. Aber was tun mit Hund, Katze, Hamster oder Wellensittich? Ellen Schütze vom Landestierschutzverband Brandenburg sagt, vor allem Katzen tue man keinen großen Gefallen, wenn man sie mitnehme. "Wir empfehlen, Katzen und andere Kleintiere in ihrem Zuhause zu lassen und die Versorgung dort zu gewährleisten". Gerade für Katzen sei es deutlich angenehmer, vom Nachbarn oder einem Tiersitter versorgt zu werden. Kleintiere hingegen könne man in ihrem Gehege oder Käfig aber durchaus auch woanders hinbringen. Sie auf eine längere Reise mitzunehmen sei aber nicht empfehlenswert. "Das bedeutet einfach viel zu viel Stress für die Tiere".

Hunde im Auto, der Bahn und in der Luft

Hunde hingegen seien, so Schütze, deutlich unkomplizierter, weil sie anpassungsfähiger sind. Der Hund wolle bei seinen Menschen sein, weil diese sein Rudel seien. Natürlich solle man vorher abklären, ob Hunde am Urlaubsort grundsätzlich erlaubt seien und untergebracht werden könnten. Doch auch für Autofahrer mit Hund gibt es einiges zu beachten. "Da gibt es ja auch rechtliche Vorschriften. Ganz wichtig ist, dass man den Hund entsprechend sichert. Also entweder mit einem Auto-Gurt, einem Auto-Sicherheitsgeschirr oder im Kofferraum in einer Transportbox. Zudem müssen mehrere Pausen eingelegt werden. Gerade wenn es warm ist, muss der Hund auch genügend Wasser bekommen. Er muss auch mal Gassi gehen und einfach im Schatten liegen und sich ausruhen können." Außerdem seien die Einreisebestimmungen der verschiedenen Länder zu beachten. "Da geht ohne EU-Heimtier-Ausweis, Chip und aktueller Impfung nichts". Tierbesitzer sollten also unbedingt rechtzeitig vor der Reise zum Tierarzt gehen. Bahnreisende können kleine Hunde bis zur Größe einer Katze, die in eine Transportbox passen, kostenlos mitnehmen. Große Hunde brauchen Leine und Maulkorb. Sie zahlen den halben Fahrpreis. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. Bei Flugreisen werde es dann etwas komplizierter, sagt Ellen Schütze. "Da dürfen nur kleine Hunde, die in Hunde-Taschen – ich glaube bis fünf, sechs Kilo – mit in den Passagierraum. Die restlichen Hunde müssen den Flug im Frachtraum verbringen – und davon ist dringend abzuraten. Das sind keine angenehmen Reisebedingungen für einen Hund."

Es geht auch mit Tiersitteroder Tierpension

Dann heißt es, eine Alternative zu suchen. Man könne sich, so Schütze, einen Tiersitter ins Haus holen. "Sie sind über das Internet ganz gut zu finden. Man sollte aber vorher ein längeres Vorgespräch führen, um zu klären, ob es in Betracht kommt und der Sitter die richtige Person mit der nötigen Sachkenntnis ist". Oder man gibt sein Tier in eine Tierpension. "Dort kann man sich die Gegebenheiten vorher anschauen". Wichtig sei hier, dass der Hund nicht nur in Boxen gehalten werde, sondern Zugang ins Freie, Kontakt zu Artgenossen und Menschen habe. Ebenfalls gut angenommen werde die Aktion "Nimmst du mein Tier, nehm' ich dein Tier"des Deutschen Tierschutzbundes. "Da wird von den örtlichen Tierschutzvereinen praktisch eine kleine Vermittlungsbörse angeboten. Leute, die Tiere betreuen und Leute, die ihre Tiere abgeben wollen zur Betreuung, können sich dort registrieren."

