Doof würde ich nicht sagen, aber die Hitze macht es uns schwerer, bestimmte kognitive oder geistige Leistungsfähigkeiten zu erreichen, die wir bei einer Umgebungstemperatur zwischen 21 und 23 Grad erreichen würden. Da sind wir in diesen Tagen also weit von unserem Optimum weg. Außerdem kann Hitze auch aggressiv machen. Forscher haben festgestellt, dass ein Hormon, das dafür da ist, dass wir an besonders heißen Tagen Flüssigkeit aus unserer Niere zurück resorbieren, uns gleichzeitig aggressiv macht. Und da wir bei Hitze sehr viel schwitzen und damit sehr viel Flüssigkeit verlieren, haben wir auch eine relativ hohe Konzentration dieses Hormons in unserem Blut.

Nun ist es ja in diesem Jahr schon recht lang sehr heiß. Gewöhnt sich der menschliche Körper irgendwann an die Hitze?

Ja, der Körper kann sich in gewisser Weise an hohe Temperaturen gewöhnen, allerdings spreche ich da von Temperaturen um die 30 oder 32 Grad. 38 Grad gehen da weit darüber hinaus. Dazu kommt, dass es immer einige Zeit dauert, bis man Hitze adaptiert. Wir rechnen in der Regel mit einer Anpassungszeit von 14 Tagen bis drei Wochen. Dann adaptiert sich der auf verschiedensten Ebenen, Herz, Kreislauf, Wasserhaushalt. Trotzdem ist eine so lang andauernde Hitzewelle für den Körper ein maximaler Stress. Das passiert immer dann, wenn die Temperaturen an einem ganzen Tag – also Tag und Nacht zusammengenommen – im Mittel über 23 Grad liegen. Und die kriegt man eigentlich nur, wenn man sehr hohe Tagestemperaturen von über 30 Grad hat und die Temperatur auch in der Nacht nicht entsprechend abfällt. Das führt dann dazu, dass Herz und Kreislauf extrem belastet sind – insbesondere bei älteren Menschen oder solchen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Gibt es denn eigentlich Unterschiede, wie Menschen in Deutschland die Hitze fühlen? Wer kommt besser klar mit über 30 Grad und wer weniger?

Das ist eine sehr interessante Frage, die hat man sehr intensiv in Frankreich untersucht im Zuge der Hitzewelle 2003. Da gibt es tatsächlich auch regionale Unterschiede von zwei, drei Grad im Wärmeempfinden, zum Beispiel zwischen der Côte d’Azur und Nordfrankreich. Ähnlich ist das in Deutschland. Bei uns ist es ja auch nicht einheitlich, an der See oder in den Alpen sind vielleicht noch relativ moderate Temperaturen, aber wir haben in unserem Land auch sogenannte Hotspots, also sehr heiße Flecken. Ja, und die jeweilige Bevölkerung, die dort schon sehr lange lebt, die passt sich an die jeweiligen Verhältnisse an.

Das Interview führte Sabine Dahl.