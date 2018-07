Bild: dpa

Amtliche Warnung vor Hitze - Es wird noch heißer in Berlin und Brandenburg

27.07.18 | 12:12 Uhr

Den vierten Tag in Folge warnt der Deutsche Wetterdienst vor starker Wärmebelastung in Berlin und Brandenburg. Am Wochenende drohen Gewitter, die aber kaum Abkühlung bringen werden. Danach könnte es sogar noch heißer werden.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag den vierten Tag in Folge eine amtliche Warnung vor Hitze für ganz Brandenburg und Berlin herausgegeben. Am Freitag und Samstag wird demnach eine starke Wärmebelastung erwartet, die amtliche Warnung vor Hitze gilt zunächst bis Samstag 19 Uhr. Es wird empfohlen, ausreichend zu trinken und körperliche Aktivitäten zu meiden. Zudem sollte die direkte Sonne gemieden werden. Wohnungen sollten möglichst kühl gehalten werden. Laut Meteogroup können die Temperaturen in Berlin auf 33 Grad steigen, in Brandenburg sind am Samstag sogar 35 Grad möglich. Abends und nachts sind dann unwetterartige Schauer möglich. "Allerdings wird die Hitze dadurch nur wenig gedämpft", sagt Meteorologe Dennis Brüning. Durch die Schauer gebe es allenfalls eine Abkühlung um zwei bis drei Grad. Die Trockenheit in der Region halte zudem an, "einen flächigen Niederschlag sehen wir in unseren Modellen nicht", so Brüning.

"Eine Abkühlung ist nicht in Sicht"

Die Waldbrandgefahr bleibt in der Region deswegen unverändert hoch. In fast ganz Brandenburg gilt bereits seit Donnerstag die höchste Waldbrand-Warnstufe 5. Auch in Berlin gibt es ein erhöhtes Waldbrandrisiko, ungeachtet möglicher einzelner Regenschauer. Während die Temperaturen laut Brüning am Sonntag vermutlich 32 Grad nicht übersteigen, komme zum Wochenbeginn schon wieder eine Südströmung mit heißer afrikanischer Luft. "Mit etwas Pech wird es am Montag und Dienstag 35 oder sogar 36 Grad warm", sagt Brüning. Auch danach gehe es heiß weiter. "Eine richtige Abkühlung ist nicht in Sicht", sagt Brüning. "Eventuell wird es in der kommenden Woche etwas unbeständiger, das macht die Temperaturen aber nicht erträglicher, weil es dann schwülwarm ist."

Nur zwei Nächte werden etwas kühler

Auch die Nächte bleiben überwiegend tropisch, also mehr als 20 Grad warm. Immerhin werden die Nächte zu Sonntag und Montag etwas erträglicher: In der Berliner Innenstadt könnten die Temperaturen bis auf 17 oder 18 Grad sinken - je nach Bezirk. "Kreuzberg ist typischerweise ein buchstäblicher Hotspot, an dem es besonders warm ist", sagt Brüning. Noch etwas kühler wird es in Brandenburg, an der Neiße sind Tiefstwerte von 14 Grad möglich. Ab Montag ist es dann schon wieder vorbei mit den kühleren Nächten. Bei Tagestemperaturen von 35 Grad seien die Nächte mit großer Wahrscheinlichkeit tropisch.

Nenenswerter Wind sei an diesen Tagen nicht in Sicht, so der Meteorologe. "Bei solchen Temperaturen wäre das ohnehin keine angenehme Brise, sondern wie Luft aus dem Fön."

Sendung: Inforadio, 27.7.2018, 11:40 Uhr