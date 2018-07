Die beiden jungen Männer warfen im Oktober 2016 Brandsätze auf ein Flüchtlingsheim. Verletzt wurde niemand, weil die Betreuer das Feuer schnell löschen konnten. Zum Zeitpunkt des Anschlages befanden sich 20 Menschen in der Unterkunft.

Der Vater des Brandstifters von Jüterbog ist am Montag vom Landgericht Potsdam wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 45-Jährige seinen Sohn und einen Mittäter anstiftete.

21-Jähriger bekommt Bewährung nach Anschlag in Jüterbog

Die Strafe für den Vater sei deshalb hoch ausgefallen, weil dieser die Tat initiiert und organisiert habe, erklärte Gerichtssprecherin Sabine Dießelhorst. Als strafverschärfend sei auch gewertet worden, dass er drei Straftatbestände erfüllt habe, denn der versuchte Mord sei in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung begangen, so Dießelhorst weiter. Vor allen Dingen habe der Mann eine gefestigte ausländerfeindliche Einstellung, von der er auch nach der Tat nicht zurückgetreten sei. Auch sei das Vorstrafenregister berücksichtigt worden, der 45-Jährige befand sich zur Tatzeit in Bewährung, wie Dießelhorst sagte.

Der 20-jährige Mittäter erhielt eine Jugendstrafe von drei Jahren. Auch ihm bescheinigte das Gericht eine rechtsradikale Gesinnung als Motiv für die Tat. Der Sohn des Anstifters wurde bereits vor einigen Monaten zu einer Bewährungsstrafe und Sozialarbeit in einem Flüchtlingsheim verurteilt. Er habe in erster Linie mitgemacht, weil er von seinem Vater endlich Anerkennung erhofft habe, so das Gericht.