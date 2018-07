dpa/Tetra-Images Video: rbb24 | Antonia Schanze | 24.07.2018 | Bild: dpa/Tetra-Images

Die heißen "Hundstage" - 12 Tipps zur Abkühlung für heiße Nächte

Berlin und Brandenburg erwartet eine Hitzewelle. Die Hundstage sind da und mit ihnen tropische Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schatten. Auch in der Nacht kühlt es nur wenig ab, vor allem in der Stadt. Zwölf Tipps für einen guten Schlaf trotz Hitze.

"Beginn einer länger andauernden Hitzewelle mit Höchstwerten von recht verbreitet über 30 Grad", das ist die Wettervorhersage der Meteogroup für Berlin und Brandenburg für Mittwoch. Die sogenannten Hundstage, die heißesten Tage des Jahres, haben angefangen. "Das bisherige Sommerwetter, das die Region meistens vor Temperaturen über der 30-Grad-Marke verschont hat, war nur das Vorgeplänkel", erklärt Meteogroup-Meteorologe Ronny Büttner rbb|24. Die wirklich hochsommerliche Hitze kommt ab Mittwoch, dann ändert sich die Strömung der Luft. Statt kühle Atlantikluft erreichten "subtropische bis tropische Luftmassen" die ganze Region, so Büttner. Die Nächte seien dann nicht mehr angenehm kühl. Gerade in Berlin werden Werte um die 20 Grad erwartet. "Es kommen laue, teils sogar tropische Nächte", fasst der Meteorologe zusammen.



Zwölf Tipps für angenehme Tropennächte

"Wenn man keine Klimaanlage hat, schläft man automatisch schlecht", sagt Schlafmediziner Prof. Ingo Fietze von der Charité Berlin über die kommende Hitzewelle. Wird der Schlaf zu einem wochenlangen Problem, seien Betroffene weniger leistungsfähig, so der Schlafforscher: Das Immunsystem und die mentalen Fähigkeiten wie Geschicklichkeit, Genauigkeit und Konzentration leiden. Schon nach zwei Wochen sei die Wahrscheinlichkeit höher, einen Schnupfen zu bekommen, so Fietze. Aber was tun, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad sinken? 1. Nachts lüften, tagsüber abdunkeln An sehr heißen Tagen am besten nur nachts und in den kühleren Morgenstunden bei weit geöffnetem Fenster lüften. "Bei Dämmerung alle Fenster öffnen, am besten mit Durchzug. Aber dabei nicht direkt im Zug sitzen", rät Allgemeinmediziner Prof. Ulrich Schwantes von der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane. Tagsüber bleiben Fenster und Türen verschlossen. Besonders Schlafräume sollten am Tag dicht und dunkel sein. Außen angebrachte Jalousien schatten die Zimmer am besten ab. Innenrollos sollten zumindest helle oder metallbeschichtete Außenflächen haben, um die Strahlung möglichst gut zu reflektieren. 2. Ventilator im Schlafzimmer Zum Belüften empfiehlt Fietze, im Schlafzimmer einen kleinen Ventilator aufzustellen – weg vom Kopf, ausgerichtet auf die Füße. "Die Ventilatoren von oben sind am besten, um die Luft zu verteilen." Hilfreich beim Einschlafen kann auch ein vor dem Ventilator platzierter Wäscheständer mit nassen Tüchern sein. "Das ist aber nur ein kurzfristiger Effekt, alle halbe Stunde bräuchte man ein neues Tuch", so Fietze. Ventilatoren wirken erfrischend und lassen den Schweiß verdunsten. Aber Achtung: Bei Ventilatoren drohen Nackenverspannungen und Erkältungen, wenn der Körper zu sehr auskühlt. Deswegen rät Fietze, den Ventilator eher weiter weg vom Bett zu stellen. 3. Leichter Schlafanzug, dünnes Laken

Außerdem empfiehlt sich ein leichter Schlafanzug aus Naturfasern wie Baumwolle oder Leinen. Sie können Schweiß gut aufnehmen – immerhin schwitzt der Körper nachts einen halben Liter Flüssigkeit aus. Schwantes empfiehlt auf das Oberteil zu verzichten: "Je weniger man anhat, desto besser ist es." Fietze rät, maximal mit einem dünnen Laken zu schlafen. Beim Kauf von Bettsachen empfiehlt er, schon an die Sommermonate zu denken und auf wärmedurchlässige, feuchtigkeitstransportierende Materialien zurückzugreifen. 4. Kopf, Hände und Füße kühlen "Stirn, Schläfen und Handgelenke mit einem Eiswürfelbeutel abreiben", ist laut Schwantes ein guter Tipp, um im Bett etwas Abkühlung zu bekommen. Dabei aber ein Tuch um den Beutel wickeln, "sonst drohen Erfrierungen, wenn ich darauf einschlafe", so Schwantes. Dagegen rät Fietze zu lauwarmen Wickeln an Waden, Händen oder Füßen: "am besten körperwarm, sonst ziehen sich die Gefäße zusammen."

5. Kalt duschen vor dem Schlafengehen

Wer sich wegen der Wärme beim Einschlafen quält, dem empfehlen die Experten vor dem Zubettgehen eine kurze, kühle Dusche. "Am besten bei 20 Grad", sagt Schwantes. "Nicht eiskalt, das führt zu einer verstärkten Durchblutung." Die Feuchtigkeit nicht ganz abtrocknen, sondern verdunsten lassen - das bringt dem Körper Abkühlung.

Achtung: Bei Ventilatoren drohen Nackenverspannungen und Erkältungen.

6. Eis-Flasche kühlt Raum für drei Stunden Eine 1,5 Liter Flasche mit Wasser füllen, einfrieren und auf einen hohen Schrank stellen – das kann laut Twitter-Usern einen 15 bis 20 Quadratmeter großen Raum für 3 Stunden um rund 3 Grad abkühlen:

7. Mit "Eisflasche" einschlafen Ähnlich kühlend beim Einschlafen wirkt auch eine Wärmflasche mit kaltem Wasser: Eiskaltes Wasser aus dem Kühlschrank in eine Wärmflasche füllen und damit schlafen gehen. "Am besten in die Fußgegend legen", sagte Fietze. Anders als die kalte Dusche halte der Kühleffekt eine halbe Stunde länger an.

8. Wärmequellen aus dem Schlafzimmer verbannen Handys und Laptops am besten in einem anderen Raum aufladen. Beim Laden geben sie Wärme ab. Außerdem wirkt das blaue Displaylicht aktivierend und stört sowieso beim Einschlafen.

9. Schlafplatz nach unten verlagern Warme Luft strömt nach oben, deswegen den Schlafplatz lieber in die unteren Stockwerke oder in den Keller verlagern. 10. Tagsüber Sport machen "Jeder sollte versuchen, einmal am Tag ein bisschen auszuschwitzen", rät Fietze. Wer sich tagsüber beim Sport ausschwitzt, schwitze weniger in der Nacht, so der Schlafforscher.

11. Leichte Kost am Abend Vor dem Schlafen nicht schwer essen. "Am besten ein bisschen Obst und Gemüse wie Tomaten oder Gurken", sagt Prof. Schwantes. Und nicht viel Alkohol trinken: "dadurch erweitern sich die Blutgefäße." Das Gesicht fühlt sich heiß an. 12. Schlafzeit nach hinten verschieben Wer sich gewöhnlich um 20 Uhr schlafen legt und bei Hitze schlecht einschläft, sollte lieber etwas später ins Bett gehen, rät Schwantes. "Das können wir uns bei Südländern abschauen: lieber einen Mittagsschlaf machen und dafür ein paar Stunden später ins Bett gehen." Dann sei das Schlafzimmer noch besser abgekühlt.



Ein Ende des Sommerwetters ist nicht in Sicht. Es gebe bis zum Monatswechsel kein deutliches Signal, dass sich die Wetterlage ändert, sagte Büttner. "Denn jetzt ist die wärmste Zeit des Jahres. Die sogenannten Hundstage". Die dauern für gewöhnlich bis zum 23. August. Ob der Turbosommer 2018 den bisherigen Rekordsommer 2003 übertrumpft, bleibt abzuwarten. "Bisher funktionierte die nächtliche Abkühlung", sagte Gerhard Lux vom Deutschen Wetterdienst im Vergleich zu den zahlreichen Tropennächten im Sommer 2003, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sank. Allerdings habe damals die Hitze vor allem im Juli und August zugeschlagen, während es in diesem Jahr deutlich früher hochsommerliche Temperaturen gegeben habe. Am heißesten war es bislang in Bernburg an der Saale (Sachsen-Anhalt), wo am 4. Juli eine Temperatur von 34 Grad gemessen wurde. "Das wird aber sicher noch getoppt", sagte Lux mit Blick auf die angekündigte Hitzewelle. Bemerkenswert dabei: Anfang Juli gab es in Berlin noch vereinzelten Bodenfrost. Insgesamt also ein gutes Omen für weiße Weihnachten. Denn eine Bauernregel besagt: "Hundstage heiß, Winter lange weiß."



Tierische Fakten zu Hundstagen

Bild: unsplash/de Josua Kühe mögen’s cool Milchkühe haben einen sehr hohen Stoffwechsel – und leiden deshalb besonders stark unter heißen Temperaturen. Um die Kühe abzukühlen, füllen Landwirte die Tränken mehrmals täglich mit frischem Wasser auf. Viele setzen außerdem Ventilatoren und Sprühnebel ein.





Bild: dpa/Patrick Pleul Schweine können nicht schwitzen "Ich schwitze wie ein Schwein" - das ist Quatsch. Denn Borstentiere schwitzen nicht und können daher die Temperatur nicht über ihre Haut regulieren. Ähnlich wie Hunde geben sie Wärme über ihre Zunge ab und hecheln. Statt sich der prallen Sonne auszusetzen, suchen sich die Tiere bei den heißen Temperaturen lieber eine dunkle Ecke.

Bild: unsplash/James Barker Hunde aber schon Hunde schwitzen: Über den Mund, die Zunge und die Nase, aber auch über ihre Pfoten. Denn da befinden sich die einzigen Schweißdrüsen in ihrem Körper.

Bild: unsplash/Lance Anderson Fische leiden unter Hitze Je wärmer die Gewässer sind, desto weniger Sauerstoff können sie aufnehmen – darunter leiden vor allem Fische. Ist zu wenig Sauerstoff im Wasser, sterben sie. Um dem Problem entgegenzuwirken, ist in den Sommermonaten seit Jahren nachts ein Belüftungsschiff in der Hauptstadt im Einsatz.

Die Hundstage Sommerliche Hitzeperioden werden im allgemeinen Sprachgebrauch heute oft "Hundstage" genannt. Deutsche Kalender nennen konkret aber meist den Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August. Ihren Namen verdankt die sommerliche Hitzewelle dem Erscheinen des "Hundssterns" Sirius am Morgenhimmel. Dass der hellste Stern im Sternbild Großer Hund im Morgengrauen aufgeht, brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.



