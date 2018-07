Einzelne sparen sich die Entsorgung, für die Stadt aber fallen erhebliche Säuberungskosten an und der Umwelt entstehen Schäden: In Berlin ist die Zahl der Umweltverbrechen stark gestiegen.

Sonderabfälle in Schutzgebiete gekippt oder Gewässer verunreinigt - in Berlin hat die Zahl von mutmaßlichen Umweltkriminellen zugenommen.



Im vergangenen Jahr haben die Behörden in der Hauptstadt gegen 736 namentlich bekannte Verdächtige ermittelt, in diesem Jahr waren bis zur Mitte des Jahres bereits rund 590 Fälle anhängig, teilte die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Dienstag mit. Die Behörde reagierte damit auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Benedikt Lux.

Seit 2013 wurde laut Angaben gegen rund 3.100 Verdächtige ermittelt. Besonders krass war der Anstieg im Vorjahr. 2016 betrug die Zahl der Verdächtigen noch 325, ein Jahr später waren es mehr als doppelt so viele. Die Anzahl der Fälle wurde nicht angegeben.