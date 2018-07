Bild: rbb

Illegales Reifenlager in Senftenberg - Bürgermeister warnte bereits 2016 vor Brandgefahr

31.07.18 | 12:14 Uhr

Das Reifenlager, das am Freitag am Freitag in Senftenberg in Flammen aufging, war ein illegales Mülldepot. Die Angst vor einem Brand ging in der Stadt schon länger um. Bereits 2016 wandte sich der Bürgermeister mit einem Hilferuf ans zuständige Ministerium. Von Michael Billig



Tausende Tonnen ausgediente Autoreifen türmten sich auf einem ehemaligen Betriebsgelände im Norden Senftenbergs zu schwarzen Müllbergen auf - bis zum vergangenen Freitag, als die Berge von Gummi in Flammen aufgingen. Drei Tage lang kämpften Feuerwehrleute gegen den Großbrand. Dabei hätte es nie dazu kommen dürfen. Denn das Lager war illegal, wie die Landesregierung im September 2017 in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage mitgeteilt hat.

Einwohnern Senftenbergs bereitet das schwarze Abfalllager schon lange Sorgen, wie Bürgermeister Andreas Fredrich (SPD) im Gespräch mit rbb|24 erzählt. "Bürger wenden sich deswegen immer wieder an die Stadt", berichtet Fredrich. Die Stadt habe sich seit Jahren um die Beseitigung dieser Altlast bemüht. Das schrieb Fredrich im Juni 2016 auch Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD).

Das Reifenlager nach den Löscharbeiten | Bild: rbb

Warnung vor Brandgefahr bereits vor Jahren

Das Schreiben des Bürgermeisters an den Minister war ein Hilferuf. "Als besonders problematisch wird die hier vorhandene Gefahr für die Umwelt in Bezug auf die enorme Brandlast eingeschätzt", heißt es in dem zweiseitigen Brief, der rbb|24 vorliegt. Fredrich warnt darin vor einem Brand und den möglichen Folgen, etwa für den nahegelegenen Landeplatz des ADAC-Rettungshubschraubers.

Der Bürgermeister drängte damals auf eine Lösung – und hatte auch einen konkreten Vorschlag parat: Der Stadt war es gelungen, einen Investor für die Verarbeitung der Altreifen zu gewinnen. Gefehlt habe nur eine Genehmigung des Landesamtes für Umwelt (LfU). Das stellte sich offenbar quer. Mit seinem Schreiben erhoffte sich Fredrich damals Unterstützung von Vogelsänger.

Heute, mehr als zwei Jahre danach, auf den Brief an Vogelsänger angesprochen, weiß Andreas Fredrich nicht mehr zu sagen, warum es mit dem Investor nicht geklappt hat. Die Frage, ob seine Warnung vor einem Brand nicht ernst genommen wurde, beantwortet der Bürgermeister ausweichend: "Wir haben uns mehrmals an das Landesamt für Umwelt gewandt, mit der Bitte sich um das Reifenlager zu kümmern."

Das illegale Lager vor dem Brand | Bild: Michael Billig/muellrausch.de

Räumung des Geländes bereits 2011 verfügt

Fakt ist: Das LfU ist die zuständige Behörde. Am 22. Juli 2009 genehmigte es einer Firma namens "Lausitz Gummi" den Betrieb einer sogenannten Gummigranulier-Anlage auf dem Gelände. Das Unternehmen verarbeitete alte Reifen zu Granulat. Allerdings nicht lange. Schon nach wenigen Monaten ging es Pleite. Das LfU kassierte die Genehmigung und verfügte im November 2011 die Räumung des Geländes.

Doch die Verfügung verlief wegen der Insolvenz der Firma ins Leere. Außerdem, so berichtet die Behörde auf Nachfrage weiter, wechselten mehrfach die Grundstückseigentümer. Auch deshalb sei die angeordnete Räumung nicht vollzogen worden. Die schwarzen Berge blieben und damit die Angst vor einem Brand.

Ermittlungen wegen Verdachts auf Brandstiftung

Die Polizei geht nicht davon aus, dass sich die Hinterlassenschaften von allein entzündet haben. "Wir ermitteln wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung", sagte eine Sprecherin der Polizei Cottbus am Montag auf Anfrage.

Zu den alten Reifen, die vom Feuer verschont wurden, kommen nun die Brandreste. Auch die müssen entsorgt werden – als gefährlicher Sondermüll. "Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer dafür verantwortlich", teilt das LfU mit. Laut der Stadt Senftenberg gehört die Fläche einer Privatperson. Sie zur Entsorgung zu bewegen, dürfte nach dem Großbrand nicht einfacher werden.

