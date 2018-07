rbb/Ursula Voßhenrich Bild: rbb/Ursula Voßhenrich

Indonesische Gemeinde in Berlin - "Fanatismus - machen wir nicht!"

22.07.18 | 11:16 Uhr

In Indonesien leben 255 Millionen Einwohner, es ist das größte mehrheitlich muslimische Land der Welt. Auch in Berlin gibt es eine indonesische Gemeinde. Sie ist konservativ - grenzt sich aber klar vom Fanatismus ab. Von Ursula Voßhenrich.



Indonesisches Weisheits- und Kulturzentrum (IWKZ) steht über der Eingangstür, daneben hängen die deutsche und die indonesische Flagge. Gerade findet das Freitagsgebet statt: Die Erdgeschosswohnung in der Perleberger Straße in Berlin-Moabit ist mit Teppichen ausgelegt. In drei hintereinanderliegenden Zimmern hocken dicht an dicht meist junge Männer auf dem Boden und neigen sich Richtung Mekka.

Viel Platz ist nicht mehr Bild: rbb/ Ursula Voßhenrich

Die Gemeinde als zweite Heimat

Etwa 200 Mitglieder zählt die indonesische Gemeinde, die meisten von ihnen sind Studenten: Mathematiker, Techniker, IT-Spezialisten, auch Angehörige der indonesischen und malayischen Botschaft kommen hierher zum Gebet. Pramono ist Student der Wirtschaftsmathematik. Für ihn ist die Gemeinde seine zweite Heimat. Wenn er Zeit hat, kommt er fast jeden Tag, und nicht nur zum Beten. Vor allem tauscht er sich mit den anderen Studenten über dringende Fragen aus. "Es geht um Aufenthaltstitel, um die Finanzierung und um die Frage, was sollen wir hier im Studium machen", sagt Pramano. Das wichtigste Thema sei aber immer die Familie. Regelmäßig trifft sich die Gruppe "Studenten für Studenten", erklärt Imam Rahmanshyah. Er selbst studiert Kommunikationswissenschaften und ist für die Sicherheit der Gemeinde zuständig. Für die Studenten findet ein regelmäßiges Tutoriumprogramm für verschiedene Lernfächer statt. "Wir können hier zusammen arbeiten, vor allem die Studentinnen und Studenten, die ein Problem an der Universität haben."

Teigtaschen für die Miete

Studenten kommen und gehen, die Fluktuation in der Gemeinde ist groß. Wer immer bleibt, ist Meena. Seit Jahren verkauft sie nach dem Freitagsgebet ihre gefüllten Teigtaschen. "Blätterteig, Eier und Gehacktes, Lauch und Gewürze", zählt Meena auf. Die zweite Variante der Teigtaschen ist mit Tofu und Gemüse – so kommen auch in Berlin kulinarische Heimatgefühle auf. Meena steht mit zwei anderen jungen Frauen in der engen Küche. Sie tragen lange Kleider und leuchtend orangene Tücher, die Kopf und Schultern bedecken. Die drei Frauen verpacken die Teigtaschen in kleine Tüten und verkaufen sie für 1,25 Euro an die Moscheebesucher. Der Erlös fließt in die Miete der Räume.

Gemeinde saß schon mit dem Bürgermeister zusammen

Die Gemeinde ist aber nicht nur Heimat- und Familienersatz, erklärt Imam Rahmanshyah. Man lege auch Wert auf Kontakte nach draußen, in den Kiez und in die Berliner Stadtgesellschaft. Dazu ist sie der Bürgerplattform Wedding/Moabit beigetreten, einer Initiative von 40 Kirchen- und Moscheegemeinden, sozialen Einrichtungen und Selbsthilfegruppen, die sich um Themen wie Arbeit und Bildung in ihrem Bezirk engagieren. "Wir arbeiten mit der Ausländerbehörde zusammen, beschäftigen uns mit den Themen Wohnen und Integration und wurden sogar schon von Bürgermeister Müller eingeladen, um über aktuelle Themen zu diskutieren." Dabei gehe es nicht nur um Religion, sondern auch soziale Themen.

Winne hat sich erst in Deutschland für das Kopftuch tragen entschieden

Der in Berlin praktizierte Islam ist dem Imam zu liberal

Auch zum Gespräch über das neue Institut für islamische Theologie an der Humboldtuni wurde seine Gemeinde eingeladen, erzählt Imam Rahmanshyah. Islamische Ausbildung in Deutschland? Da ist er allerdings skeptisch. Der Islam, den er in Berlin kennengelernt hat, ist ihm teilweise viel zu liberal. Das neue Institut müsse traditionellen Koran-Unterricht anbiete, sagt Rahmanshyah. Frauen als Imam beispielsweise könne er nicht akzeptieren. Toleranz ist wichtig, betont Imam Rahmanshyah, in der indonesischen Gemeinde wird aber ein konservativer Islam praktiziert. Beim Freitagsgebet teilt ein Bambusparavent ein Zimmereckchen ab, in dem die Frauen beten können. Heute sind sie nur zu zweit. Eine von ihnen ist Winne Meranti Henarenjani. Sie trägt Brille, Lippenstift und leuchtend rosa Kopftuch. Winne hat Technologie- und Innovationsmanagement studiert. Als sie nach Berlin gekommen ist, habe sie noch kein Kopftuch getragen, sagt sie. "Hier habe in Deutschland habe ich gelernt; es ist eine Pflicht", sagt sie, beteuert aber gleichzeitig, dass sie sie niemand gezwungen habe. "Ich mochte das alleine," sagt sie.



Religion ist in Deutschland wichtiger

In der Fremde wird die Religion strenger gelebt als im Heimatland. Der Student Pramono bestätigt das: Während der Islam in Indonesien zur selbstverständlichen Alltagskultur gehört, habe er hier gelernt, was seinen Glauben wirklich ausmacht. "Jetzt kenne und praktiziere ich den richtigen Islam", sagt er. Heute ist ein Prediger aus Shanghai zu Gast. Einen eigenen Imam hat die Gemeinde nicht. Manchmal halten auch geschulte Gemeindemitglieder die Freitagspredigt ab, erklärt Zoesmar Sidi, einer der wenigen älteren Männer im Moabiter Indonesischen Weisheits- und Kulturzentrum. Eines ist ihm dabei wichtig: "Kein Fanatismus, kennen Sie ISIS? Wir lehnen das ab. Das machen wir nicht."

