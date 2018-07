Der rbb sendet am Mittwoch, 20.15 Uhr, ein rbb SPEZIAL zum Thema.

Es ist bullenheiß, das Rote Kreuz warnt aktuell vor Hitze - trotzdem sind Juni und Juli in Bezug auf die heißen Temperaturen laut Wetterexperte "noch kein Riesenhit". Ganz anders sieht es bei den Sonnenstunden aus: so hell wie seit Jahren nicht mehr.

Hochgerechnet bis zum Monatsende seien in der Hauptstadt bis zu 370 Sonnenstunden zu erwarten. "Das wäre dann ganz nah am Rekord von 2006. Damals waren es 375 Stunden im Juli", ergänzte er.

Meteorologen rechnen dieses Jahr mit einem neuen "Jahrhundertsommer" mit Blick auf die Sonnenstunden. "Wir hatten im Juni bereits 242 Sonnenstunden, 20 mehr als sonst", sagte Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin (FU). Im Juli habe es bisher 240 Stunden Sonne gegeben, normal seien 218 für den gesamten Monat.

Mit Hitzerekorden sei in Berlin dagegen kaum zu rechnen. Mit Werten von zwei bis drei Grad über dem Monatsmittel sei das für Juni und Juli "noch kein Riesenhit", sagte Dümmel.

Aktuell ist es dennoch so heiß, dass das Rote Kreuz warnt: In Berlin und Brandenburg wird am Dienstag starke Hitze erwartet.