Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Altes Lager bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist am Mittwoch ein Waldbrand ausgebrochen. Am Abend standen etwa 20 Hektar in Flammen, wie der Waldbrandbeauftragte des Landes, Raimund Engel, auf Nachfrage von rbb|24 sagte.

Weil die Brandfläche mit Munitionsresten kontaminiert ist, müssen die Einsatzkräfte von außen löschen und können nicht zu den einzelnen Brandherden vorrücken. "Da kommt es auch mal zu Explosionen", sagte Engel. "Das ist Infanteriemunition, das sind dann keine großen Detonationen, aber ungefährlich ist das nicht."

Die Feuerwehr hofft, dass sich die Ausbreitung des Feuers in der Nacht verlangsamt. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt derzeit in elf Landkreisen die höchste Waldbrandwarnstufe 5. Ab Donnerstag gilt sie laut Engel für ganz Brandenburg.