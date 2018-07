Ein Jugendlicher ist am Donnerstag in Stadtteil Prenzlauer Berg bei einer Fahrausweiskontrolle in der Berliner S-Bahn geflüchtet und hat eine Kontrolleurin dabei verletzt.

Der Jugendliche war kurz vor 14 Uhr zwischen den Stationen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße in eine Fahrkartenkontrolle geraten. Da er kein Ticket besaß, stiegen er und die zwei Kontrolleurinnen auf dem S-Bahnhof Greifswalder Straße aus dem Zug. Am Bahnsteig versuchte der 16-Jährige zu flüchten. Eine der Kontrolleurinnen packte ihn dabei am Rucksack. Der Jugendliche lief jedoch weiter, ergriff die 34-jährige Frau am Arm und zerrte sie über den Bahnsteig. Der zweiten Kontrolleurin gelang es schließlich, ihre Kollegin loszumachen, woraufhin der Jugendliche floh. Ein Reisender hielt ihn schließlich fest und alarmierte die Polizei.

Die Kontrolleurin verletzte sich am Fuß und wurde von den Rettungskräften ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 16-Jährigen, in dessen Rucksack die Beamten auch einen Schlagstock sicherstellten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung eingeleitet. Er ist wieder auf freiem Fuß.