Ein 31-jähriger Mann hat in der Nähe von Bad Salzungen in Thüringen einem Brandenburger Ehepaar das Kanu gestohlen. Abschließend sei er auf dem Fluss Werra vor der Polizei geflohen, wie eine Sprecherin der Polizei Suhl am Mittwoch mitteilte. Das Ehepaar aus dem Landkreis Oberhavel war während seiner zweiwöchigen Paddeltour auf der Werra in Bad Salzungen ausgestiegen. Diese Gelegenheit nutzte der 31-Jährige, setzte sich in das Boot und paddelte los.