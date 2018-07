Prozessbeginn in Berlin

Ein 30-Jähriger hat im Strafprozess gegen ihn den Missbrauch eines drei Jahre alten Mädchens gestanden. Mehrfach habe er sich an der kleinen Tochter einer Bekannten vergangen und sexuelle Übergriffe zudem fotografiert, erklärte der Angeklagte am Montag zu Beginn der Verhandlung vor dem Berliner Landgericht. "Ich habe immer gern auf das Kind aufgepasst, aber dann ist es passiert." Die Anklage geht von 17 Taten in der Zeit von Januar 2017 bis März 2018 aus.