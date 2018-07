Bild: imago/Science Photo Library

Keine einheitlichen Qualitätsstandards - Mehr als 500 Tote durch Krankenhauskeime in Berlin

10.07.18 | 20:25 Uhr

Immer wieder sterben Menschen an Krankenhauskeimen - auch in Berliner Kliniken. So sind mehr als 500 Menschen an solchen Infektionen in den vergangenen Jahren gestorben. Dabei werden die Hygienevorschriften von Bezirk zu Bezirk ganz unterschiedlich kontrolliert.

In Berlins Krankenhäusern sind in den vergangenen neun Jahren nach offiziellen Zahlen 534 Menschen an sogenannten Krankenhauskeimen gestorben. Seit 2009 gab es insgesamt rund 3.500 meldepflichtige Infektionen, wie aus einer Antwort der Gesundheitsverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Florian Graf hervorgeht. Medien hatten zuvor darüber berichtet. Graf fordert einheitliche Qualitätsstandards bei der Bekämpfung von Krankenhauskeimen sowie engmaschige Kontrollen. "Davon ist Berlin leider im Moment noch weit entfernt", so der Abgeordnete am Dienstag.

BKG: Kein wesentlicher Anstieg

Laut Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) ist bei den Infektionen in den vergangenen Jahren kein wesentlicher Anstieg zu beobachten. Die Gesundheitsverwaltung arbeitet derzeit mit verschiedenen Akteuren an einem Aktionsplan zur Krankenhaushygiene. Er soll laut Sprecher Christoph Lang Ende des Jahres fertig sein. Die Bekämpfung vermeidbarer Krankenhausinfektionen habe bei Senatorin Dilek Kolat (SPD) hohe Priorität. Aus Sicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz sind die Zahlen aus Berlin nur die Spitze des Eisberges. "Es ist deutschlandweit von 30.000 Toten pro Jahr auszugehen", sagte Vorstand Eugen Brysch.

Keime kommen auch von außen

Am häufigsten infizierten sich die Patienten mit dem Keim MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus). Von 2.352 Betroffenen starben 198 Patienten. Der Keim kann Hautentzündungen wie Geschwüre, Wundinfektionen und Entzündungen einzelner Organe verursachen. Deutlich weniger Infektionen gab es zwar mit dem Darmkeim Clostridium difficile (964), jedoch deutlich mehr Todesfälle (327).

Die Keime kommen nicht nur aus dem Krankenhaus, sondern gelangen auch von außen hinein. Besucher und Mitarbeiter tragen diese am Körper, ohne zu erkranken. Erst bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem - wie bei manchen Krankenhauspatienten - lösen sie schwere Infektionen aus. Die Patientenschutz-Stiftung fordert schärfere Vorschriften: "Es gilt daher, in jeder Klinik Eingangs- und Ausgangsscreening verbindlich für alle Patienten festzulegen. So werden Infektionswege schnell sichtbar und können unterbrochen werden", sagte Brysch.

Hygienevorschriften werden unterschiedlich kontrolliert

Die Gesundheitsämter der Bezirke überwachen die Einhaltung der Schutzmaßnahmen. "Die Vorgabe durch die Hygieneverordnung lautet einmal im Jahr und darüber hinaus anlassbezogen, wenn zum Beispiel ein aktueller Ausbruch gemeldet wurde", erläuterte Christoph Lang von der Gesundheitsverwaltung. Doch laut der Antwort auf die Anfrage legen die Bezirke die Vorgabe unterschiedlich aus. In Neukölln finden Überprüfungen zum Beispiel "anlassbezogen, in jedem Fall aber alle drei Jahre" statt. Der Bezirk Mitte strebt demnach jährliche Begehungen an. In Reinickendorf finden mindestens einmal jährlich, normalerweise aber wesentlich häufiger Kontrollen durch Amtsärzte statt. BKG-Geschäftsführer Marc Schreiner verwies auf die "zahlreichen und intensiven" Bemühungen der Berliner Krankenhäuser, Patientensicherheit, Hygiene und insbesondere den Schutz der Patienten vor Infektionen mit den Keimen sicherzustellen. "Die hierzu von den Krankenhäusern in den vergangenen Jahren ergriffenen Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Infektionen mit dem häufigsten MRSA-Keim seit Jahren rückläufig sind und inzwischen unter dem europäischen Durchschnitt liegen", betonte Schreiner. Dennoch sei jeder Todesfall einer zu viel.

