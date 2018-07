Philippe Rieves Audio: Inforadio | 21.08.2018 | Ute Büsing | Bild: Philippe Rieves

Interaktive Kunstaktion in Berlin - Lustvolles Aufräumen mit "Müll & the Gang"

21.07.18 | 12:47 Uhr

Wo in Kreuzberg und Neukölln das Partyvolk zusammenkommt und auch schon mal achtlos Kippen, Kronkorken und Kaffeebecher fallen lässt, treten jetzt "Müll & the Gang" in Aktion. Ute Büsing hat das Straßentheaterprojekt begleitet. Ein sauberer Spaß.



"Wir sind Müll & the Gang, wir lassen uns're Stadt nicht häng’n!" Sie treten an, im Gleichschritt Marsch. Den Besen geschultert, das Kehrblech am Hosenbund. Mit ihren Cowboystiefeln, den schwarzen Uniformhosen, olivgrünen Hemden und roten Kopfbedeckungen wirken die sechs Performer von "Müll & the Gang" wie eine Mischung aus Streetcowboys und den Guardian Angels, diesen freiwilligen New Yorker Subway-Schutztruppen. Dass es sich bei ihrem auf den ersten Blick martialischen Auftritt und ihren Anti-Müll-Parolen um eine lustig-provokative Kunstaktion handelt, merkt nicht jeder sofort.

Infos im Netz berlin-die-ratten-kommen.de - Müll & the Gang Am Samstag machen "Müll & The Gang" um 18 Uhr wieder die Friedelstraße, Ecke Maybachufer in Berlin-Neukölln sauber, beziehungsweise zeigen dort ihre interaktive Kunstaktion. Die nächsten Spielorte und Anfangszeiten bis Ende August sind auf www.berlin-die-ratten-kommen.de gelistet.

"Ihr habt in Kreuzberg nichts zu suchen!"

Bei der Premiere an der Friedelstraße, Ecke Maybachufer in Neukölln, glaubt sich ein Mann um die 30 in Cargohosen von blindwütigen Gentrifizierern umgeben und kippt der Gang tatsächlich voller Wut den stinkenden und scheppernden Inhalt eines Müllsacks vor die Besen. "Ihr habt in Kreuzberg nichts zu suchen. Geht an den Hackeschen Markt, ihr Scheiß-Gentrifizierer!" brüllt er. Solche Missverständnisse könnten dem dreijährigen Jonathan nicht unterlaufen. Der kleine Junge ist mit seiner Mutter unterwegs. Er sammelt im Körbchen seines Rollers schon immer, was andere achtlos wegwerfen oder einfach liegenlassen, wie die Mutter erzählt. Für den kleinen Fundstückjäger ist die Aktion ein Fest. "Schön, die machen hier alles sauber."

Mitmachspiele zum Wegwerf-Bewusstsein

Wie er finden sich rasch einige Follower vor den überfüllten Cafés und Restaurants. Da wird mit Müllsäcken überm Kopf demonstriert, was rein gehört, der richtige Gebrauch eines Besens vorgeführt, sogar als Partnerübung zur Entspannung. Willige Passanten werden zu ihrem Müllverhalten befragt und bei Premium-Antworten im Müll-Quiz mit einer Urkunde ausgezeichnet. Die meisten Befragten wissen, dass in Berlin pro Jahr unglaubliche 170 Millionen Euro für Wegwerfbecher für den Kaffee zum Mitnehmen ausgegeben werden. Unter anderem um diese Umweltsünde geht es bei der Aktion. Warum nicht einen eigenen Becher von zuhause zum Nachfüllen mitbringen? Müllbewusstsein kann so einfach sein, finden auch die zahlreich zuschauenden Anwohner: "Gut, das hier mal darauf aufmerksam gemacht wird." Internationale Touristenstimmen kulminieren im "I love it!" Manche gucken aber auch nur irritiert über den Rand ihres Bieres hinweg.

Aus Ärger wird Straßenkunst

Ausgedacht hat sich die Straßenperformance die Regisseurin und Kunstvermittlerin Andrea Bittermann. Sie hatte sich so sehr über den Müll in ihrem Kiez im Görlitzer Park geärgert, dass sie mit interaktiver Kunst darauf reagieren wollte. Im letzten Jahr schickte sie "Müll & the Gang" dann schon einmal los. "Ich habe mich so aufgeregt, dass ich einfach etwas tun musste", sagt Bittermann. Ihr geht es bei der Intervention nicht um eine belehrende didaktische Aktion, sondern um lustvolle Aufmerksamkeit. Die erregte ihre schnelle Eingreiftruppe dann einmal sogar auf Gastspielreise bei einem Internationalen Theaterfestival in Kuba.

Internationale Performancegang

Die sechs internationalen Performer hat Andrea Bittermann eigens gecastet. Die freiberuflichen Schauspieler werfen sich mit viel Verve ins Gewand und Gehabe von "Müll & The Gang". Sie sprechen abwechselnd Deutsch und Englisch, singen ironisch verfremdete Marschlieder und Rapsongs und sie klappern mit ihren Besen, als kämen sie aus der perkussiven Show "Stomp". Außer ihren kleinen Routinen reagieren sie auch spontan auf das Publikum. "Wir müssen einen 360-Grad-Radius im Auge haben und bespielen", sagen sie. Auch die Schauspieler betonen den lustvollen Charakter der einstündigen Aufräumaktion. "Belehrt wird bei uns niemand. Wir wollen zum Nachdenken anregen." Ob die interaktive Kunstaktion tatsächlich das Müllbewusstsein schärft und der Wegwerfmentalität nachhaltig Paroli bietet, sei dahingestellt. Spaß macht sie auf jeden Fall.