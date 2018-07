Viereinhalb Jahre ist der Mord gegen einen Angehörigen des kriminellen Rockermilieus in Berlin her, der Mann wurde regelrecht hingerichtet - nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei LKA-Beamte, die an den Ermittlungen gegen die Rocker beteiligt waren. Sie wirft den Polizisten vor, von den Mordplänen gewusst, aber das spätere Opfer nicht geschützt zu haben.

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat in der Debatte um diese Vorwürfe nun den Chef des Landeskriminalamts Andreas Steiof gelobt. Steiof sei "ein guter Mann", sagte Geisel am Dienstag. Er sehe keinen Grund, die personellen Führung des LKA auszuwechseln. Seit 2014 gebe es in dem Fall keine neuen Erkenntnisse. Damals sei das Landeskriminalamt als Konsequenz umstruktiert worden. "Es ist ein Vorgang aus 2013/2014, und der bringt mich jetzt nicht dazu, die Leitung des LKA zu verändern", sagte Geisel.