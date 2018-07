Mit so viel Gegenwind haben die Investoren vielleicht nicht gerechnet. Innerhalb von einem Jahr ist das neue Luxushotel am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg bereits zehnmal angegriffen worden. Täter wurden bisher nicht gefasst, ihre Herkunft scheint aber klar.

Auf einer linksradikalen Seite im Internet schrieb eine unbekannte Person im Oktober 2017: "Jetzt haben wir also in der Nacht zum 25. Oktober die superharten Panzerglasscheiben des Hotel Orania am Oranienplatz in Kreuzberg mit Hämmern zerstört." Der Besitzer, "ein Multimilliardär, der übrigens auch die G7 Staaten in seinem Schloss Elmau in Bayern hofierte, ist ein weiterer Totengräber Kreuzbergs.", hieß es in dem Post.

Die Höhe des Schadens stehe nicht fest, schrieb der Senat. Ermittlungen zu der Identität des Internetnutzers hätten keine Erkenntnisse gebracht.