Röttens Hilfsorganisation "Subway" betreut die Kinder, Jugendlichen und jungen Männer bis zum Alter von 27 und macht ihnen Hilfsangebote. Bei "Subway bekommen sie etwas zu essen, können duschen, ihre Kleidung wechseln und erfahren, wie sie sich aus ihrem Umfeld befreien könnten. Die jungen Sexarbeiter leben in der Regel auf der Straße oder in Abbruchhäusern.

Unter ihnen sind auch achtjährige Kinder. Sowohl die Polizei als auch "Subway" gehen davon aus, dass sie von Schleppern nach Berlin gebracht wurden – möglicherweise sogar mit dem Einverständnis ihrer Eltern. "Unser Eindruck – aber wirklich nur ein Eindruck, wir haben dafür keine Beweise – war, dass es sich im letzten Jahr bei diesen Kindern um Kinder handelte, die nicht eigenständig und freiwillig nach Berlin gekommen sind", sagt Rötten.

Strafbar machen sich die Kinder und Jugendlichen nicht. Die Rumänen und Bulgaren dürfen sich als EU-Bürger in Deutschland aufhalten. Auch die Prostitution selbst ist keine Straftat, wie Thomas Neuendorf von der Berliner Polizei erklärt. "Wir müssen also auf andere Punkte gucken. Für uns ist also ganz besonders wichtig: Haben wir hier Zuhälterei? Werden Personen gezwungen, dieser Prostitution nachzugehen oder haben wir Minderjährige, die dort missbraucht werden", sagt Neuendorf. Einige solche Fälle gebe es, es gebe aber keinen "Massenanfall derartiger Delikte". Allerdings sei es auch "sehr schwer, hier zu ermitteln."

Im vergangenen Jahr sei nur ein einziger Fall von Missbrauch von Minderjährigen durch einen Freier aktenkundig geworden, führt Neuendorf weiter aus. Zwar sei die Polizei dort immer wieder mit Streifen unterwegs, die Täter bekomme sie aber selten zu fassen. "Man müsste den Täter, also den Freier, der einen Minderjährigen missbraucht, also in flagranti erwischen – und das ist eine ganz schwere Sache", sagt Neuendorf. "Weil sich Freier und derjenige, der sich prostituiert, ja letztlich einig sind in ihrem Geschäft, kommt das eben doch nicht bei der Polizei zur Anzeige. Deswegen sind es eben trotz unserer Kontrollen so wenige Fälle."