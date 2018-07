Der gewaltige Truck brummt kräftig: Die Medizin-Technik an Bord muss durchgehend gekühlt werden, auch während der Fahrt durchs Brandenburger Land. Dann parkt der Sattelzug mit dem eingebauten Magnetresonanztomographen (MRT) huckepack direkt vor dem Eingang zur Röntgen-Station der Ernst von Bergmann-Klinik in Bad Belzig. Stolz blickt Alexander Huppertz, Radiologe und Projektleiter des mobilen MRT, auf die rollende Praxis. "Wir haben hier die allermodernste Technologie, die besten Voraussetzungen überhaupt".

Hightech auf 35 mobilen Quadratmetern. Am 2. Juli hatte das mobile MRT seinen ersten Einsatz. Seitdem fährt der Lkw jede Woche Kliniken in Bad Belzig, Forst und Potsdam an, wie auch das Waldfriede-Krankenhaus in Berlin-Zehlendorf. Eine Viertelstunde nach Ankunft können die ersten Patienten in die MRT-Röhre, sagt Huppertz. "Der Lkw kommt, wird angestöpselt – und das Sensationelle ist eben: Nach 15 Minuten ist dieses Gerät einsatzbereit. Und am Ende des Tages packen sie alles wieder ein." Dann kommt eine Spezial-Spedition und holt ihn wieder ab.