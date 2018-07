Frank Berlin Spandau Montag, 09.07.2018 | 19:22 Uhr

Warum soll ich meine sauer verdiente Kohle "in die Gosse kippen"?

Wozu zahle ich Steuern?

Dieser blöde Senat verschwendet "Aber-Millionen" für irgendwelchen Scheiss - ist aber nicht in der Lage eine gewisse "Grünpflege" zu betreiben. Ok - Eimer schleppen is' ok - aber nicht auf meine tatsächlichen Kosten. Es gibt Hydranten - oh - "König Müller" - tritt deiner Verwaltung doch einfach mal in den Arsch, öffne per "Dekret" die Wasserzugänge - uupps - kannste ja auch nich'. WAS kannst eigentlich?

Ich stell' lieber 'ne Vogeltränke hin und erfreue mich an den ganzen "Planschgästen".