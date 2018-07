Neuer Prozess gegen Kudamm-Raser beginnt am 14. August

Der tödliche Raser-Unfall am Berliner Kudamm wird ab 14. August in einem neuen Prozess verhandelt. Das teilte der Sohn des Opfers, der Nebenkläger ist, am Freitag mit. Bis Ende Oktober sind 19 Verhandlungstermine vor der 40. Strafkammer des Berliner Landgerichts angesetzt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte Anfang März die Verurteilung der zwei Berliner Auto-Raser wegen Mordes aufgehoben. Es war das deutschlandweit erste Mordurteil in einem derartigen Fall.