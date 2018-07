Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln sind mindestens sechs Personen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das teilte die Feuerwehr über Twitter mit. Laut der Nachrichtenagentur dpa sollen am Dienstagmorgen ein Laster, ein BVG-Bus sowie ein Kleintransporter und drei Pkw an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Die Feuerwehr musste die beiden Schwerverletzten aus dem Auto herausschneiden, wie ein Sprecher sagte. Alle sechs Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.