Rund anderthalb Jahre nach dem Beginn des bislang größten Hepatitis-A-Ausbruchs in Berlin erkranken immer noch mehr Menschen an der Leberentzündung als üblich.



"Es ist noch nicht vorbei", sagte der Präsident des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso), Franz Allert, der Deutschen Presse-Agentur. Mit bislang knapp 50 registrierten Fällen in diesem Jahr lägen die Zahlen immer noch auf einem erhöhten Niveau.



2017 waren in der Stadt 213 Menschen an der Virusinfektion erkrankt. Im Jahr zuvor, als der Ausbruch begann, waren bereits 91 Patienten gemeldet worden. Darunter waren jeweils auffällig viele Männer. Zwei von drei befragten männlichen Erkrankten gaben laut dem kürzlich veröffentlichten Lageso-Jahresbericht 2017 an, Sex mit Männern gehabt zu haben. Kondome gelten nicht als ausreichender Schutz vor Infektionen mit Hepatitis A, weil Schmierinfektionen auch damit noch möglich sind. Das Lageso rief die Risikogruppe zur Impfung auf.