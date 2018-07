TV News Kontor Video: rbb24 | 23.07.2018 | Material: TV News Kontor | Bild: TV News Kontor

Berliner S-Bahnhof Schöneweide - Zwei Obdachlose mit Flüssigkeit übergossen und angezündet

23.07.18 | 10:52 Uhr

Angriff auf zwei obdachlose Männer in Berlin: Während sie in der Nacht zum Montag schliefen, wurden sie mit einer brennbaren Flüssigkeiten übergossen und angezündet. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert.



Zwei obdachlose Männer sind in Berlin mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Die 47 und 62 Jahre alten Opfer erlitten bei der Attacke in der Nacht zum Montag am S-Bahnhof Schöneweide lebensgefährliche Brandverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, wegen ihrer Verletzungen konnten die beiden Männer bisher nicht von der Kriminalpolizei befragt werden.



Aufruf zu einer Solidaritätskundgebung am Bahnhof Schöneweide. | Bild: rbb/Jana Schmidt

Mordkommission hat Ermittlungen übernommen

Wie "Bild" und "BZ" online berichteten, schliefen die beiden Obdachlosen auf dem Platz vor dem Bahnhof, als sie angegriffen wurden. Auch die Habseligkeiten der Männer wurden übergossen und in Brand gesteckt. Ob es sich dabei etwa um Benzin oder um

hochprozentigen Schnaps handelte, war zunächst unklar. Ebenso ist bislang unklar, ob es einen oder mehrere Täter gab. Medien schreiben von zwei Angreifern, ein Polizeisprecher wollte das am Montagmorgen auf Nachfrage von rbb|24 nicht bestätigen.

Passanten sollen mit einem Feuerlöscher aus dem benachbarten Imbiss zu Hilfe gekommen sein und die Flammen gelöscht haben. Auch diese Information bestätigte die Polizei bislang nicht. Das Motiv der Tat ist unklar, die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. Der Fall erinnert an eine Brandattacke auf einen Obdachlosen am Weihnachtsabend 2016, die deutschlandweit Schlagzeilen gemacht hatte. Eine Gruppe Jugendlicher hatte am U-Bahnhof Schönleinstraße im Stadtteil Neukölln versucht, einen schlafenden Mann anzuzünden. Fahrgäste konnten Schlimmeres verhindern. Der Haupttäter wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt, drei Mittäter zu Jugendstrafen von jeweils acht Monaten Haft auf Bewährung.