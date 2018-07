dpa/Jens Kalaene Video: Abendschau | 23.07.2018 | Bild: dpa/Jens Kalaene

Zwei Männer lebensgefährlich verletzt - Mahnwache für angezündete Obdachlose in Schöneweide

23.07.18 | 19:51 Uhr

Bereits zehn Mal in diesem Jahr sind Obdachlose in Berlin Opfer von Gewalttaten geworden. Jetzt wurden am S-Bahnhof Schöneweide zwei Männer angezündet und lebensgefährlich verletzt. Am Tatort hat am Montagabend eine Mahnwache stattgefunden.

An einer Mahnwache für zwei durch einen Brandanschlag schwer verletzte Obdachlose haben sich am Montagabend in Berlin-Schöneweide rund 200 Menschen beteiligt. Die Mahnwache richtete sich gegen "Obdachlosenfeindlichkeit und Ausgrenzung", teilte das Zentrum für Demokratie Treptow-Köpenick (ZfD) mit, das dazu aufgerufen hatte.

Die beiden Männer waren in der vorangegangenen Nacht am S-Bahnhof Schöneweide, wo sie schliefen, von einem Unbekannten mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Die 47 und 62 Jahre alten Opfer erlitten bei der Attacke in der Nacht zum Montag am S-Bahnhof Schöneweide lebensgefährliche Brandverletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Passanten waren den beiden Männern mit einem Feuerlöscher aus einem nahen Imbiss zu Hilfe gekommen.

Helfer fordern Registrierung solcher Taten

Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Das Motiv der Tat ist unklar, die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Falls sich der Täter im Bahnhof aufhielt, könnte er von den dortigen Kameras gefilmt worden sein. Wegen ihrer schweren Verletzungen konnten die beiden Opfer bislang nicht zu der Tat befragt werden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe hat eine einheitliche Registrierung und Zählung solcher Taten gefordert. "Momentan werden Attacken nicht speziell registriert, sondern nur allgemein unter Hasskriminalität gespeichert", sagte die Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft, Werena Rosenke, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "Neues Deutschland" (Dienstag). Unter Hasskriminalität würden aber auch andere Angriffe verzeichnet. "Die Gewalt gegen Wohnungslose wird dadurch unsichtbar", sagte Rosenke. Allein seit Anfang des Jahres registrierte die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe für Berlin zehn Gewalttaten gegen Obdachlose. In Berlin leben nach Schätzungen von Hilfsorganisationen bis zu 8.000 Menschen auf der Straße. Die Zahl der Wohnungslosen wird nach Angaben der Senatssozialverwaltung sogar auf 30.000 bis 50.000 Menschen geschätzt.

