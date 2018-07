Das Getreide auf den Feldern ist notreif – das heißt, es muss geerntet werden, obwohl Weizen, Roggen und Gerste kaum Körner enthalten. Doch warum kommen unsere Pflanzen so schlecht mit diesem Wetter zurecht? "Wenn es einem Tier zu heiß wird, geht es in den Schatten", erklärt Pflanzenforscher Dirk Hincha. Eine Pflanze hingegen müsse mit Hitze, Kälte, starkem Regen oder anderen Umweltbedingungen klarkommen.

Hincha forscht am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam-Golm. Er hält Pflanzen entgegen der Meinung vieler Menschen für extrem anpassungsfähig. Gerade weil Pflanzen sich nicht fortbewegen könnten, müssten sie andere Strategien entwickeln, argumentiert er. Zum Beispiel stellen sie ihren gesamten Stoffwechsel um, das heißt, sie produzieren bestimmte Stoffe stärker und bauen andere ab. Die Überlebenschancen steigen damit.

Könnte man nicht einfach Pflanzen züchten, die Extremwetter besser standhalten? Die Arbeitsgruppe um Hincha forscht zum Beispiel an Reis, einer Pflanze, die nicht in Brandenburg heimisch ist. Für die Hälfte der Menschheit weltweit aber ist Reis Grundnahrungsmittel. Kein Wunder also, dass von dieser Pflanze 250.000 Sorten existieren. Es ist auch nicht verwunderlich, dass Reispflanzen im Laufe der Jahrhunderte so gezüchtet wurden, dass sie besonders reiche Ernte bringen.

Diese Sorten haben laut Hincha jedoch einen entscheidenden Nachteil: "Sie sind sehr sensibel. Reis verlangt viel Wasser und möchte hohe Tages-, aber niedrige Nachttemperaturen. Auch Reispflanzen müssen sich durch den Klimawandel darauf einstellen, dass die Temperaturen global immer höher werden." Vor allem aber würden "die Temperaturen in der Nacht stärker steigen als am Tage." Das sei ein echtes Problem für viele Pflanzen, so Hincha.

Gemeinsam mit dem International Rice Research Institute auf den Philippinen suchen Dirk Hincha und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Superreis: robust und ertragreich. Dazu analysieren sie die Gene der Pflanzen. Sie wollen herausfinden, welche Gene die Anpassungsfähigkeit steuern. Eine Sisyphusarbeit, denn "leider ist es bei komplexen Eigenschaften - wie zum Beispiel Hitzetoleranz - nicht nur ein Gen, sondern eine größere Anzahl von Genen – meistens weiß man gar nicht, wie viele", so Hincha.

Haben die Wissenschaftler die Gene einmal identifiziert, gibt es zwei Möglichkeiten: zum einen die klassische Züchtung, die jedoch 20 bis 30 Jahre dauert. Zum anderen gentechnische Veränderung. "Gentechnik kann da potenziell helfen", sagt Dirk Hincha. Aber sie setze eine Menge Forschungsarbeit voraus. Und noch sei es nicht so weit.