Tremor Berlin Donnerstag, 26.07.2018 | 13:32 Uhr

Und eben WEIL sie Geschmackssache sind, sollte das nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden werden.

Ob Bürger tätowierte Polizisten für vertrauenswürdig halten, müssen sie (die Bürger) selbst entscheiden.

Und sorry: "Haben wir keine anderen Probleme / Sorgen / Baustellen", ist ein Pseudoargument, mit dem schon so viele Diskussionen abzuwürgen versucht wurden, dass ich es generell ignoriere.

Der Grund: Bei JEDEM Vorschlag finden sich sehr schnell diverse Leute, die anderes für vordringlicher halten.

So etwas bringt NIEMALS irgendetwas voran.

Alternativ könnte ich mir aber auch mindestens eine große Umfrage vorstellen, damit die Legislative erkennen kann, in welche Richtung der Wind weht.