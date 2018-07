Die Berliner Polizei folgt dem Hamburger Beispiel und setzt ihre Wasserwerfer zum Bewässern in der Hauptstadt ein: In Rücksprache mit dem Bezirksamt Mitte wurden im Spreebogenpark nahe dem Hauptbahnhof Grünflächen mit Wasser versorgt.

Angesichts der Trockenheit und aktuellen Hitzewelle in Berlin hat die Polizei mit Wasserwerfern Hilfe geleistet und Grünflächen bewässert. Am Donnerstag kamen zwei der fünf Berliner Wasserwerfer im Spreebogenpark gegenüber dem Hauptbahnhof zum Einsatz. Außerdem wurden mit Schläuchen Bäume gegossen. Am Freitag sollen die Wasserwerfer erneut zum Bewässern eingesetzt.



Die Polizei hatte zuvor über den Kurznachrichtendienst Twitter auf Nachfrage von radioBerlin 88,8 den Einsatz bestätigt. "Auch unsere "Dicken" werden ihren Beitrag leisten und dem Berliner Grün in Kürze das Wasser reichen", heißt es in dem Tweet.