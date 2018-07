dpa-Zentralbild Audio: Antenne Brandenburg | 29.06.2018 | Bild: dpa-Zentralbild

Weltkriegsbombe wird entschärft - Evakuierungstrupps kontrollieren Sperrkreis in Potsdam

03.07.18 | 08:27 Uhr

Sie ist 250 Kilogramm schwer und sorgt in Potsdam am Dienstag für erhebliche Scherereien: Eine Weltkriegsbombe wird in der Innenstadt entschärft. 10.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Auch der Bahnverkehr ist eingeschränkt.



Rund 10.000 Potsdamer mussten am frühen Dienstagmorgen ihre Wohnungen verlassen, weil eine Fliegerbombe entschärft werden soll. Seit 7:30 Uhr darf sich niemand mehr im Umkreis von 800 Metern um den Fundort aufhalten. Wie ein Sprecher der Stadt Potsdam sagte, kontrollieren Evakuierungstrupps Straße für Straße, ob in den Häusern noch Bewohner sind. Die Bundespolizei räumte den Hauptbahnhof. Bahnreisende müssen wegen Einschränkungen mit Problemen rechnen. Auch Fahrgäste, die mit Bus und Straßenbahn reisen wollen, müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Auch das Hotel Mercure, das Museum Barberini, das Schwimmbad Blu, drei Pflegeheime, Kitas und zwei Grundschulen sowie der Landtag am Alten Markt und verschiedene Ministerien sind betroffen.

Weitere Infos zu Entschärfung und Evakuierung können unter

(0331) 289 1677 abgerufen werden. Menschen, die den Sperrkreis nicht selbstständig verlassen können, sollten sich bei der Potsdamer Feuerwehr unter (0331) 370 1216 melden.



Gesamte südliche Innenstadt gesperrt

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger aus britischer Produktion war bei routinemäßigen Sucharbeiten am Dienstag vergangener Woche gefunden worden. Die Fliegerbombe liegt in etwa drei Metern Tiefe im Nuthepark am Hauptbahnhof. Deshalb ist nun die gesamte südliche Innenstadt von den Sperrungen betroffen: zwischen der Straße Am Kanal, Humboldtbrücke, Humboldtring, Lotte-Pulewka-Straße, Friedrich-Engels-Straße, Friedhofsgasse, Heinrich-Mann-Allee, Am Brauhausberg, Finkenweg, Leipziger Straße, quer über die Havel bis zum Lustgarten und zur Schlossstraße und über die Friedrich-Ebert-Straße wieder zur Straße Am Kanal. Auch die Landesregierung wird während der Entschärfung nach eigenen Angaben "nur bedingt erreichbar" sein - denn der brandenburgische Landtag liegt ebenfalls inmitten der zu evakuierenden Zone.

Während der Evakuierung und Entschärfung stehen den Anwohnern mehrere Aufenthaltsorte zur Verfügung. Laut Stadtverwaltung sind das das Kulturzentrum Freiland Potsdam in der Friedrich-Engels-Straße 22, der Treffpunkt Freizeit in der Straße Am Neuen Garten 64 und das Bürgerhaus am Schlaatz, Schilfhof 28.

Bahn- und Autoverkehr sind ebenfalls betroffen

Potsdam setzt Busse aus dem Evakuierungsgebiet ein, die zu den jeweiligen Aufenthaltsorten pendeln. Vom Parkplatz ab Am Kanal/Ecke Burgstraße fährt der Bus zum Treffpunkt Freizeit. Ab Haltestelle Humboldtring fährt der Shuttlebus zum Bürgerhaus am Schlaatz. Ab Friedrich-Engels-Straße Höhe Pflegequartier fährt der Bus zum Freiland. Auch der Bahnverkehr wird während der Entschärfung zwischen S-Bahnhof Babelsberg und Bahnhof Charlottenhof unterbrochen sein. Das gilt auch für den Straßenbahn- und Busverkehr zwischen Am Friedhof und Platz der Einheit. Seit 7:30 Uhr bis zur Vollsperrung fahren die Regionalbahnen und Straßenbahnen ohne Halt am Hauptbahnhof, Alter Markt und Lange Brücke durch den Sperrkreis. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Es drohen Bußgelder von bis zu 5.000 Euro

Erst im November vergangenen Jahres war im selben Sperrkreis in der südlichen Potsdamer Innenstadt eine ebenso schwere US-Fliegerbombe von Sprengmeister Mike Schwitzke – der auch diesmal im Einsatz ist – erfolgreich entschärft worden. Damals hatten mehrere Bewohner ihr Zuhause nicht freiwillig verlassen wollen. Die Entschärfung konnte daher erst mit Verspätung begonnen werden. Die Stadt Potsdam mahnte daher die Bewohner des Sperrkreises, sich diesmal an die Anweisungen zu halten und die Wohnungen zu verlassen. Verstöße würden diesmal strikter geahndet. Die Landeshauptstadt habe sich entschieden, jede Störung der Evakuierung und Entschärfung zur Anzeige zu bringen und ein Bußgeldverfahren einzuleiten. Wer "vorsätzlich oder fahrlässig gekennzeichnete Stellen betritt, auf denen Kampfmittel entdeckt worden sind", dem drohe ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro.

