Ein offenbar verwirrter Mann hat im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg (Pankow) Schüsse abgefeuert und so einen SEK-Einsatz ausgelöst. Anschließend sei der Mann bei einem "Notzugriff" angeschossen und verletzt worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Der Mann sei demnach von einem Notarzt vor Ort versorgt worden und soll anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.