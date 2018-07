Wind erschwert Löscharbeiten in der Lieberoser Heide

Seit dem Morgen ist die Feuerwehr wieder in der Lieberoser Heide im Einsatz. Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz wird vom Wind weiter angefacht - mittlerweile stehen wieder 60 Hektar in Flammen. Die Polizei prüft, ob Brandstifter am Werk waren.



Das rbb Fernsehen sendet am Montagabend (20.15 Uhr) ein rbb spezial: "Ausgedörrt - Gefährliche Trockenheit in Berlin und Brandenburg".