Mann stirbt bei Badeunfall in Rangsdorf

Bei einem Badeunfall in Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein Mann ums Leben gekommen. Besucher eines Strandbades hatten den 34-Jährigen am Mittwochabend leblos aus dem Wasser gezogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge war er zuvor rund 60 Meter vom Strand entfernt geschwommen.

Rettungskräfte hatten den Mann zunächst noch wiederbeleben können. Er starb jedoch kurz darauf in einem Berliner Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun die genaue Todesursache. Es gebe bislang keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, hieß es.