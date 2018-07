Ein Supermarkt in Berlin-Fennpfuhl ist in der Nacht zu Mittwoch in Flammen aufgegangen. Eine Dachfläche von circa 200 Quadratmetern sowie Teile des Verkaufsraums des Lebensmittelgeschäfts in der Bernhard-Kästlein-Straße brannten lichterloh, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwochmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Rund 90 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Das Feuer brach gegen 2 Uhr aus, beendet war der Großeinsatz mit Nachlöscharbeiten nach mehr als zwei Stunden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnten die Feuerwehrleute verhindern. Der Schaden sei jedoch erheblich und die Nachlöscharbeiten dauerten sehr lange an, hieß es weiter.

Im Laufe des Vormittags will die Feuerwehr noch einmal zur Brandstelle zurückkehren und überprüfen, ob auch keine Glutnester mehr vorhanden sind. Ob es Brandstiftung war oder ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat, muss von Brandermittlern noch geklärt werden.