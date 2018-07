Kein Mensch möchte jemals auch nur in die Nähe der hochansteckenden Ebola-, Lassa- oder Nipah-Viren kommen. Infektionsforscher aber müssen es, um die Erreger studieren zu können. In Berlin steht ihnen nun ein echtes Super-Labor zur Verfügung.

Das dritte deutsche Hochsicherheitslabor zur Erforschung gefährlicher Erreger wie Ebola- oder Lassa-Viren nimmt am kommenden Dienstag seine Arbeit auf. Das Labor der Sicherheitsstufe 4 (S4) am Berliner Robert-Koch-Institut wurde bereits 2015 eröffnet, bislang lief aber nur der Testbetrieb. Mit seinen 330 Quadratmetern sei es nicht nur das größte in Deutschland, sondern könne als einziges auch das ganze Jahr lang 24 Stunden täglich arbeiten, sagte RKI-Präsident Lothar H. Wieler.



Das Labor besteht ihm zufolge aus zwei identischen Bereichen. Werde einer abgeschaltet, könne im anderen weitergearbeitet werden. Die beiden S4-Labore in Hamburg und Marburg müssten jährlich für Wartungsarbeiten geschlossen werden.