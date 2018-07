Muehli Kreuzberg Montag, 23.07.2018 | 16:55 Uhr

Na, ich weiß nicht....

Es ist doch nun wirklich das kleinste Problem, die Türen aufzubekommen, wenn man rein oder raus will. Hätte man nicht vor einiger Zeit die Öffnung auf Geschwindigkeit "0" reduziert (früher konnte man bereits bei Schrittgeschwindigkeit öffnen, wie ja bei der U-Bahn tw. immer noch), würde man real Zeit sparen.

Ich rechne einfach mal dagegen: Durch das permanente Öffnen ALLER Türen in diesem Abschnitt erhöht sich die Anzahl der Tür-Auf- und -Schließvorgänge um ca. 10 - 15 %. Entsprechend erhöht sich der Verschleiß um diesen Prozentsatz und entsprechend die Anzahl der Türstörungen und Werkstattaufenthalte.



Aber gut, schauen wir uns das mal an.....