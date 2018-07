Zwei Altenheim-Bewohner an Salmonellen gestorben

Salmonellen-Infektion in Ostbrandenburg

In einem Alten- und Pflegeheim in Ostbrandenburg sind zwei Bewohner nach einer Infektion durch Salmonellen gestorben. Weitere 16 Menschen sind an Salmonellen erkrankt, wie ein Sprecher des Landkreises Oder-Spree mitteilte.

Die Ursache für die Infektion ist derzeit noch unklar, Untersuchungen seien eingeleitet. Nach Angaben des Landkreises hätten die beiden Toten bereits zahlreiche Vorerkrankungen gehabt. Neben der Salmonellen-Infektion seien weitere Komplikationen aufgetreten, so dass sie in der Folge gestorben seien.

Die 18 Bewohner der Einrichtung in Storkow (Oder-Spree) seien zwischen dem 26. Juni und 11. Juli erkrankt, sieben von ihnen mussten demnach in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zwei Pflegekräfte seien erkrankt. Es werde untersucht, ob ein Zusammenhang bestehe. Bei Salmonellen handelt es sich um Bakterien, die schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen können.