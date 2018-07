Suppenkasper Wandlitz Montag, 16.07.2018 | 14:40 Uhr

Eine solche Lebensmittelvergiftung ist schrecklich für alle Betroffenen ,aber aber eben nicht immer auszuschließen obwohl in dem Heim sogar selbst gekocht wird. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die „Verpflegungskosten „ mit den Pflegekassen ausgehandelt werden und die dann so niedrig ausfallen,dass man glauben könnte dass reicht vorne und hinten nicht. Hast du dann noch Küchenpersonal verbrauchen die Personalkosten fast die Verpflegungskosten.... da ist es schon erstaunlich dass so etwas so selten passiert.